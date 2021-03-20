В Украине наступил новый астрологический год: что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Новый астрологический год, который мы знаем как день весеннего равноденствия, наступил ровно в 11:37 по киевскому времени 20 марта. В это время происходит переход солнца из южного полушария в северное, что знаменует приход настоящей весны.
Дата издавна считалась энергетически очень сильной, когда людям можно "обновиться" вместе с природой, избавиться от негатива и настроиться на новые свершения. Для этого принято было соблюдать особые правила и следить за приметами.
Что запрещено делать в день весеннего равноденствия
Самым основным табу в этот день считалось вход в "настоящую весну" - новый астрологический год - с дурными мыслями и негативными эмоциями. Очень важно провести день в гармонии с собой и окружающими.
Верили, что в день весеннего равноденствия нельзя выходить на улицу с наступлением вечера без свечи или фонарика. Суеверные считали, что так можно защититься от темных сил, которые проявляли себя особо активно перед своим окончательным поражением от сил света.
Весеннее равноденствие нельзя встречать в беспорядке. Чтобы в доме весь год был уют и достаток, 20 марта нужно сделать уборку и избавиться от ненужных вещей.
Как нужно провести день весеннего равноденствия
Во время весеннего равноденствия на украинских землях в старину отмечали праздник Жаворонки. Одной из его главных традиций была выпечка булочек "куликов" в форме птичек - они символизировали наступление тепла.
По примете, булочки нужно дарить детям, чтобы они своей радостью зазывали весну. Если крошки развеять над полем - год будет урожайным.
Чтобы весь год быть здоровым, на рассвете дня равноденствия нужно облиться холодной водой.
Главные приметы в День весеннего равноденствия
Если в эту дату будут морозы, то холодная погода продержится еще 40 дней.
Если в день весеннего равноденствия прилетели птицы, то это сулило хороший урожай пшеницы.
Если провести день весеннего равноденствия в веселье и в хорошем настроении, то весь год будет удачным.
Считалось, что в этот день загаданные желания сбываются, а сновидения называли вещими.