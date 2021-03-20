В Украине наступил новый астрологический год: что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Новый астрологический год, который мы знаем как день весеннего равноденствия, наступил ровно в 11:37 по киевскому времени 20 марта. В это время происходит переход солнца из южного полушария в северное, что знаменует приход настоящей весны.

Дата издавна считалась энергетически очень сильной, когда людям можно "обновиться" вместе с природой, избавиться от негатива и настроиться на новые свершения. Для этого принято было соблюдать особые правила и следить за приметами.

Ранее мы рассказывали о том, как в день весеннего равноденствия загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Также недавно астролог объяснила, как изменится наша жизнь в день весеннего равноденствия в этом году.