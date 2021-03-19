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День весеннего равноденствия 2021: как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 21:30
День весеннего равноденствия 2021: как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось День весеннего равноденствия 20 марта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

День весеннего равноденствия наступит уже в эту субботу, 20 марта, когда солнце перейдет из южного полушария в северное, после чего длительность дня и ночи сравняется. Так, новый астрологический год вступит в свои права в 11:37 по киевскому времени.

Принято считать, что в этот день могут сбыться заветные желания, ведь астрономическому явлению издавна приписывали особые магические свойства. Для этого нужно только правильно попросить Вселенную. Как именно - читайте ниже.

Как загадать главное желание в День весеннего равноденствия

Для этого желательно уединиться, и в спокойной обстановке обдумать и выбрать одно - самое важное желание. Затем следует провести медитацию на его исполнение, ведь в День весеннего равноденствия эта практика приобретает сверхсилу.

Поставьте перед собой горящую свечу (желательно, чтобы она была красного цвета). Представьте мысленно, закрыв глаза, что ваше желание уже сбылось. В своей фантазии нарисуйте эту картинку - то ли себя вместе с любимым человеком, то ли новый дом, то ли важные покупки, то ли себя в новой должности... Насладитесь энергетикой счастья и радостью успеха.

После этого мысленно поместите созданную картинку в розовый шар и подтолкните его легким движением руки вверх, и пусть он поднимается в небо. Проследите за ним, пока он не исчезнет в вышине.

Вселенная обязательно услышит вашу просьбу, главное, чтобы желание было искренним и бескорыстным.

В то же время отметим, что День весеннего равноденствия отличается еще одной магической сверхвозможностью - ритуалы на привлечение денег, проведенные в этот день, считаются особенно эффективными.

Ранее астролог объяснила, как изменится наша жизнь в День весеннего равноденствия в этом году.

Напомним, что мы рассказывали про праздники и выходные в апреле 2021 года, и о том, что нас ждет уникальный месяц.

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