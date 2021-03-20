В Україні настав новий астрологічний рік: що не можна робити в день весняного рівнодення

Новий астрологічний рік, який ми знаємо як день весняного рівнодення, настав рівно о 11:37 за київським часом 20 березня. У цей час відбувається перехід сонця з південної півкулі в північну, що знаменує прихід справжньої весни.
Дата здавна вважалася енергетично дуже сильною, коли людям можна "оновитися" разом із природою, позбутися негативу і налаштуватися на нові звершення. Для цього було заведено дотримуватися особливих правил і стежити за прикметами.
Що заборонено робити у день весняного рівнодення
Найголовнішим табу в цей день вважалося вхід в "справжню весну" - новий астрологічний рік - з поганими думками та негативними емоціями. Дуже важливо провести день в гармонії з собою та оточуючими.
Вірили, що в день весняного рівнодення не можна виходити на вулицю з настанням вечора без свічки або ліхтарика. Забобонні вважали, що так можна захиститися від темних сил, які особливо активно проявляли себе перед своєю остаточною поразкою від сил світла.
Весняне рівнодення не можна зустрічати в безладі. Щоб в оселі весь рік був затишок і достаток, 20 березня потрібно зробити прибирання і позбутися від непотрібних речей.
Як потрібно провести день весняного рівнодення
Під час весняного рівнодення на українських землях у давнину відзначали свято Жайворонки. Однією з його головних традицій було випікання булочок "куликів" у формі пташок - вони символізували настання тепла.
За прикметою, булочки потрібно дарувати дітям, щоб вони своєю радістю закликали весну. Якщо крихти розвіяти над полем - рік буде врожайним.
Щоб весь рік бути здоровим, на світанку дня рівнодення потрібно облитися холодною водою.
Головні прикмети в День весняного рівнодення
Якщо в цю дату будуть морози, то холодна погода протримається ще 40 днів.
Якщо в день весняного рівнодення прилетіли птахи, то це обіцяло хороший врожай пшениці.
Якщо провести день весняного рівнодення у веселощах та в хорошому настрої, то весь рік буде вдалим.
Вважалося, що в цей день загадані бажання збуваються, а сновидіння називали віщими.