В Україні настав новий астрологічний рік: що не можна робити в день весняного рівнодення

Новий астрологічний рік, який ми знаємо як день весняного рівнодення, настав рівно о 11:37 за київським часом 20 березня. У цей час відбувається перехід сонця з південної півкулі в північну, що знаменує прихід справжньої весни.

Дата здавна вважалася енергетично дуже сильною, коли людям можна "оновитися" разом із природою, позбутися негативу і налаштуватися на нові звершення. Для цього було заведено дотримуватися особливих правил і стежити за прикметами.

Раніше ми розповідали про те, як в день весняного рівнодення загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося.

Також нещодавно астролог пояснила, як зміниться наше життя в день весняного рівнодення в цьому році.