UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине начинается "сезон" трескучих морозов: где будет ниже 20-ти градусов

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в течение следующей недели принесет сезон "трескучих морозов". Синоптики говорят, что будет не просто холодно, а очень холодно. Где будет ниже -20-ти градусов, и когда морозы ослабнут - читайте в материале.

Прогнозом погоды поделились синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Популярные новости
Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес 12 февраля 2021
В Украину движется новая волна снегопадов: какие области пострадают 13 февраля 2021
Эти знаки Зодиака неожиданно обогатятся в марте: астрологи назвали трех счастливчиков 13 февраля 2021
Новолуние в Водолее: астролог рассказала, кому повезет больше всех 10 февраля 2021
Жена Медведчука Марченко сообщила о горе в семье: эти злые дни 12 февраля 2021
Такого в Киеве не было последние 43 года: появился прогноз погоды до конца февраля 12 февраля 2021
Праздник 13 февраля: что нельзя делать в день святого Никиты, приметы 13 февраля 2021
Павел Глоба назвал счастливчиков недели среди знаков Зодиака: им выпадет уникальный шанс! 09 февраля 2021
В Украину идут лютые морозы до -30: синоптик назвал дату 11 февраля 2021
Лютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраля 10 февраля 2021

"15-го февраля, на Сретение, в Украине подрастет атмосферное давление, существенные осадки маловероятны. Разве что полетает периодически остаточный снежок" - пишет Диденко.

Синоптик прогнозирует также штормовые порывы ветра в западных областях.

Что касается температуры воздуха, то она будет держаться в пределах -7... -14 градусов ночью, и -5... -10 днем. А вот на Севере и северо-востоке ночью местами может быть -15... -22 градуса.

В южной части и на юго-западе температура повыше - ночью -3... -8 градусов, днем от -3 до +2.

В Киеве на Сретенье также будет антициклон. Без существенных осадков, но местами может быть небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10... -13 градусов, днем в понедельник -7... -10 мороза.

"Ближайшая неделя обещает быть холодным и даже очень холодным.
Ослабление морозов вероятное из следующих выходных", - добавила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра также поделились прогнозом погоды на 15 февраля, показав на картах, где будет самая низкая температура воздуха. Они прогнозируют небольшой снег в западных областях и сильные морозы на северо-востоке.

Погода в Украине 15 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали также, когда в Украину вернется теплая зима.

Недавно эксперты заявили, что такой зимы, какая сейчас в Киеве, не было последние 43 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Снегопад на западе и до -11 днем: прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды