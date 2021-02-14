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В Україні починається "сезон" тріскучих морозів: де буде нижче 20-ти градусів

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні протягом наступного тижня принесе сезон "тріскучих морозів". Синоптики кажуть, що буде не просто холодно, а дуже холодно. Де буде нижче 20-ти градусів, і коли морози ослабнуть - читайте в матеріалі.

Прогнозом погоди поділилися синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

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"15-го лютого, на Стрітення, в Україні підросте атмосферний тиск, суттєві опади малоймовірні. Хіба що політає періодично залишковий сніжок" - пише Діденко.

Синоптики прогнозує також штормові пориви вітру в західних областях.

Що стосується температури повітря, то вона буде триматися в межах -7... -14 градусів вночі, і вдень -5... -10. А ось на Півночі і північному сході вночі місцями може бути -15... -22 градуси.

У південній частині та на південному заході температура вище - вночі -3... -8 градусів, удень від -3 до +2.

У Києві на Стрітення також буде антициклон. Без істотних опадів, але місцями може бути невеликий сніг. На дорогах і тротуарах ожеледиця. Вночі у столиці -10... -13 градусів, вдень в понеділок -7... -10 морозу.

"Найближчий тиждень обіцяє бути холодним і дуже холодним.
Послаблення морозів ймовірне з наступних вихідних", - додала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру також поділилися прогнозом погоди на 15 лютого, показавши на картах, де буде найнижча температура повітря. Вони прогнозують невеликий сніг у західних областях і сильні морози на північному сході.

Погода в Україні 15 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли також, коли в Україну повернеться тепла зима.

Нещодавно експерти заявили, що такої зими, яка зараз у Києві, не було останні 43 роки.

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