Циклон притянет в Украину интенсивные дожди: где задержатся осадки
Погода в Украине будет дождливая в воскресенье, 23 мая, и вследствие циклона, движущегося с запада, осадки ожидаются довольно интенсивные, которые накроют значительную часть территории страны.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.
При этом температура воздуха останется вполне комфортной, будет тепло.
Дожди будут двигаться в северо-восточном направлении, и слегка "коснутся" северных регионов, но вот в Сумской области, вероятно, днем в воскресенье задержатся.
Циклон охватит западные области, и уже в понедельник накроет значительную часть Украины дождями, порой весьма сильными.
Осадки прогнозируются в воскресенье также и в Киевской области.
Кроме того, в понедельник, 23 мая, в столице ожидается сильный дождь и мощные порывы ветра.
Метеокарта погоды в Украине 23 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)
Ранее сообщалось, что синоптики Укргидрометцентра показали новые карты погоды на ближайшие дни, и рассказали, что в Украину идут "кочующие" грозы с летним теплом.
Между тем, зима на Западной Украине не хочет отступать, и буквально на днях на высокогорье Карпат заметили снег, и зафиксировали минусовую температуру.