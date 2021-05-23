Циклон притянет в Украину интенсивные дожди: где задержатся осадки

Погода в Украине будет дождливая в воскресенье, 23 мая, и вследствие циклона, движущегося с запада, осадки ожидаются довольно интенсивные, которые накроют значительную часть территории страны.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook .

При этом температура воздуха останется вполне комфортной, будет тепло.

Дожди будут двигаться в северо-восточном направлении, и слегка "коснутся" северных регионов, но вот в Сумской области, вероятно, днем в воскресенье задержатся.

Циклон охватит западные области, и уже в понедельник накроет значительную часть Украины дождями, порой весьма сильными.

Осадки прогнозируются в воскресенье также и в Киевской области.

Кроме того, в понедельник, 23 мая, в столице ожидается сильный дождь и мощные порывы ветра.

Метеокарта погоды в Украине 23 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)