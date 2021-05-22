В Украину идут "кочующие" грозы с летним теплом: появились новые карты погоды

Погода в Украине готовит в ближайшие дни "мокрый" период, при этом осадки в виде обильных дождей и гроз будут "кочевать" из одной части страны в другую. Однако на температуру воздуха такая ситуация не наложит негативный отпечаток, и сохранится тепло, и кое-где уже будет жара под +30 градусов.

В воскресенье, 23 мая, ожидаются дожди на всей западной части Украины, а также в северных регионах. На остальной части территории страны будет сухо.

Столбики термометров в среднем будут показывать около +17... +23 градусов, но в восточных и южных областях будет теплее - до +25 градусов.

Карта погоды в Украине 23 мая (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 24 мая, весь ореол осадков перейдет на Левобережье, где ожидаются кратковременные дожди с грозами. А вот на Правобережье будет царить сухая погода.

Температура воздуха в целом останется такой же, разве что в западных областях столбики термометров чуть поднимутся (до +21... +22 градусов максимум).

Карта погоды в Украине 24 мая (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 25 мая, снова перемена движения "мокрой" воздушной массы, и на Запад вернутся грозовые дожди. На остальной части территории страны - без осадков, облачно с прояснениями.

Будет тепло. Столбики термометров в западных, восточных, южных и местами центральных регионах будут достигать +23... +25 градусов, а вот на Севере Украины от силы превысят отметку в +20 градусов.

Карта погоды в Украине 25 мая (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 26 мая, грозовые дожди расширят свои "владения", и приблизятся к центральным регионах, а также охватят еще и северные.

Температура воздуха продолжит повышаться. Юго-восточные регионы ожидает до +28... +29 градусов. В Центре будет около +24... +27 градусов, в западных и северных областях от +19 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине 26 мая (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, 27 мая, ореол осадков останется на прежнем месте, разве что захватит еще и Киевскую область. На остальной части территории Украины будет солнечно.

Столбики термометров сохранят свои прошлые значения, с тенденцией к потеплению до +30 градусов.

Карта погоды в Украине 27 мая (фото: meteo.gov.ua)