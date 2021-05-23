ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Циклон притягне в Україну інтенсивні дощі: де затримаються опади

Новость на русском →
Неділя 23 травня 2021 06:58
Циклон притягне в Україну інтенсивні дощі: де затримаються опади Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде дощова через циклон
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні буде дощова в неділю, 23 травня, і внаслідок циклону, що рухається із заходу, опади очікуються досить інтенсивні, які накриють значну частину території країни.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

При цьому температура повітря залишиться цілком комфортною, буде тепло.

Дощі будуть рухатися в північно-східному напрямку, і злегка "торкнуться" північних регіонів, але ось в Сумській області, ймовірно, вдень у неділю затримаються.

Циклон охопить західні області, і вже в понеділок накриє значну частину України дощами, часом досить сильними.

Опади прогнозуються в неділю також і в Київській області.

Крім того, в понеділок, 23 травня, в столиці очікується сильний дощ і потужні пориви вітру.

Циклон притягне в Україну інтенсивні дощі: де затримаються опади

Метеокарта погоди в Україні 23 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що синоптики Укргідрометцентру показали нові карти погоди на найближчі дні, і розповіли, що в Україну йдуть "кочуючі" грози з літнім теплом.

Тим часом, зима на Західній Україні не хоче відступати, і буквально днями на високогір'ї Карпат помітили сніг, і зафіксували мінусову температуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр Наталка Диденко
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Гранд-фінал Євробачення 2021: де дивитися онлайн і коли виступить Go_A
Гранд-фінал Євробачення 2021: де дивитися онлайн і коли виступить Go_A