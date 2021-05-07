Циклон Грегор несет в Украину похолодание и грозы: где испортится погода (карты)

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается прохладная из-за влияния холодного атмосферного фронта циклона Грегор (GREGOR), и на большей части территории страны пройдут осадки. Кроме того, прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра .

В пятницу днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях объявлен І уровень опасности (желтый) из-за ветра, сила которого будет достигать 20 метров в секунду.

7 мая грозовые дожди пройдут почти везде в Украине, кроме восточных и ряда южных регионов. Впрочем, в ночное время осадки ожидаются также в Харьковской и Луганской областях.

Прогнозируется похолодание вследствие подступа циклона: холодные воздушные массы будут охватывать территорию страны постепенно, а начнут свое движение с западных областей.

Температура воздуха в дневное время в среднем по стране будет около +14... +19 градусов, а в южных и восточных регионах столбики термометров покажут +17... +22 градусов. Ночью будет около +3... +8 градусов (в юго-восточных областях до +13 градусов).

Карта погоды в Украине 7 мая (фото: meteo.gov.ua)

8 мая дожди с грозами переместятся на восточную часть Украины, а в западных и местами центральных областях осадки уже не ожидаются.

В субботу температура воздуха в среднем по стране составит днем около +11... +19 градусов. Холоднее будет на Западе и Севере Украины (+9... +13 градусов), а в Луганской области столбики термометров покажут до +22 градусов.

Карта погоды в Украине 8 мая (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 9 мая, осадки прекратятся почти везде, и только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди. Вместе с влагой в указанных регионах снизится температура воздуха (+12... +14 градусов днем), а на остальной части территории страны столбики термометров будут показывать в среднем +13... +17 градусов (теплее всего будет на Закарпатье, где ожидается до +20 градусов).

Карта погоды в Украине 9 мая (фото: meteo.gov.ua)