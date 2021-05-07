Циклон Грегор несе в Україну похолодання і грози: де зіпсується погода (карти)

Погода в Україні найближчими днями очікується прохолодна через вплив холодного атмосферного фронту циклону Грегор (GREGOR), і на більшій частині території країни пройдуть опади. Крім того, прогнозуються сильні пориви вітру.

У п'ятницю вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях оголошено І рівень небезпеки (жовтий) через вітер, сила якого сягатиме 20 метрів на секунду.

7 травня грозові дощі пройдуть майже скрізь в Україні, крім східних і кількох південних регіонів. Втім, у нічний час опади очікуються також у Харківській та Луганській областях.

Прогнозується похолодання внаслідок підступу циклону: холодні повітряні маси охоплюватимуть територію країни поступово, а почнуть свій рух із західних областей.

Температура повітря в денний час в середньому по країні буде близько +14... +19 градусів, а в південних і східних регіонах стовпчики термометрів покажуть +17... +22 градусів. Вночі буде близько +3... +8 градусів (у південно-східних областях до +13 градусів).

Карта погоди в Україні 7 травня (фото: meteo.gov.ua)

8 травня дощі з грозами перемістяться на східну частину України, а в західних і місцями центральних областях опади вже не очікуються.

У суботу температура повітря в середньому по країні складе вдень близько +11... +19 градусів. Холодніше буде на Заході та півночі України (+9... +13 градусів), а в Луганській області стовпчики термометрів покажуть до +22 градусів.

Карта погоди в Україні 8 травня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 9 травня, опади припиняться майже скрізь, і тільки в Харківській, Донецькій та Луганській областях очікуються дощі. Разом з вологою в зазначених регіонах знизиться температура повітря (+12... +14 градусів вдень), а на решті частини території країни стовпчики термометрів показуватимуть у середньому +13... + 17 градусів (найтепліше буде на Закарпатті, де очікується до +20 градусів).

Карта погоди в Україні 9 травня (фото: meteo.gov.ua)