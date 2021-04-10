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Три знака Зодиака ждет особенное везение на выходных: проверьте себя в списке!

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 05:30
Три знака Зодиака ждет особенное везение на выходных: проверьте себя в списке! Фото: Гороскоп на выходные 10-11 апреля 2021 (Pinterest)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на выходные 10-11 апреля сулит особенное везение трем знакам Зодиака, которые окажутся на коне. Астрологи говорят, что эти дни имеют кристально чистую и позитивную энергию, которую нельзя нарушать. Чего ждать от нынешних выходных - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Овнов ждут позитивные перемены в сфере финансов, которых вы так давно ждали, но не могли получить. В эти дни вы можете получить выгодное предложение, от которого просто не сможете отказаться. И хотя астрологи точно не могут сказать, откуда ждать "весточки", они уверены, что Овнам она точно понравится.

Дева

Родные и близкие могут преподнести Девам приятные события. В вашей жизни может внезапно возникнуть старый друг, который давно "не подавал признаков жизни". И это будет настоящий фейерверк сюрпризов, которые очень вас порадуют. Но не радуйтесь этому слишком бурно - слишком сильные эмоции, даже позитивные, вам сейчас противопоказаны.

Рыбы

Рыбам звезды советуют заниматься покупкой и продажей недвижимости. Эти дни можно и нужно посвятить подбору вариантов и тщательному их рассмотрению. Вы сможете сделать идеальный выбор, о котором впоследствии ни разу не будете жалеть.

Ранее астролог Арина Артуровна назвала знаки Зодиака, которым в апреле может грозить опасность: травмы, ДТП и трудности со здоровьем.

Также астролог рассказала про самые знаковые события апреля, которые будут влиять на жизнь каждого из нас.

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