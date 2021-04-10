ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Три знакам Зодіаку чекає особливе везіння на вихідних: перевірте себе в списку!

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 05:30
Три знакам Зодіаку чекає особливе везіння на вихідних: перевірте себе в списку! Фото: Гороскоп на вихідні 10-11 квітня 2021 (Pinterest)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вихідні 10-11 квітня обіцяє особливе везіння трьом знакам Зодіаку, які опиняться на коні. Астрологи кажуть, що ці дні мають кришталево чисту і позитивну енергію, яку не можна порушувати. Чого чекати від нинішніх вихідних - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише ТСН.

Овен

Овнів чекають позитивні зміни у сфері фінансів, яких ви так давно чекали, але не могли отримати. У ці дні ви можете отримати вигідну пропозицію, від якого просто не зможете відмовитися. І хоча астрологи точно не можуть сказати, звідки чекати "звістки", вони впевнені, що Овнам вона точно сподобається.

Діва

Рідні та близькі можуть піднести Дівам приємні події. У вашому житті може раптово виникнути старий друг, який давно "не подавав ознак життя". І це буде справжній феєрверк сюрпризів, які вас порадують. Але не радійте цьому занадто бурхливо - занадто сильні емоції, навіть позитивні, вам протипоказані.

Риби

Рибам зірки радять займатися покупкою і продажем нерухомості. Ці дні можна і потрібно присвятити підбору варіантів і ретельному їх розгляду. Ви зможете зробити ідеальний вибір, про який згодом жодного разу не будете шкодувати.

Раніше астролог Аріна Артуровна назвала знаки Зодіаку, яким у квітні може загрожувати небезпека: травми, ДТП і труднощі зі здоров'ям.

Також астролог розповіла про найбільш знакові події квітня, які будуть впливати на життя кожного з нас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Не хотів суєти: стало відомо, де і як поховають принца Філіпа
Не хотів суєти: стало відомо, де і як поховають принца Філіпа