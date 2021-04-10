Три знакам Зодіаку чекає особливе везіння на вихідних: перевірте себе в списку!
Гороскоп на вихідні 10-11 квітня обіцяє особливе везіння трьом знакам Зодіаку, які опиняться на коні. Астрологи кажуть, що ці дні мають кришталево чисту і позитивну енергію, яку не можна порушувати. Чого чекати від нинішніх вихідних - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це пише ТСН.
Овен
Овнів чекають позитивні зміни у сфері фінансів, яких ви так давно чекали, але не могли отримати. У ці дні ви можете отримати вигідну пропозицію, від якого просто не зможете відмовитися. І хоча астрологи точно не можуть сказати, звідки чекати "звістки", вони впевнені, що Овнам вона точно сподобається.
Діва
Рідні та близькі можуть піднести Дівам приємні події. У вашому житті може раптово виникнути старий друг, який давно "не подавав ознак життя". І це буде справжній феєрверк сюрпризів, які вас порадують. Але не радійте цьому занадто бурхливо - занадто сильні емоції, навіть позитивні, вам протипоказані.
Риби
Рибам зірки радять займатися покупкою і продажем нерухомості. Ці дні можна і потрібно присвятити підбору варіантів і ретельному їх розгляду. Ви зможете зробити ідеальний вибір, про який згодом жодного разу не будете шкодувати.
Раніше астролог Аріна Артуровна назвала знаки Зодіаку, яким у квітні може загрожувати небезпека: травми, ДТП і труднощі зі здоров'ям.
Також астролог розповіла про найбільш знакові події квітня, які будуть впливати на життя кожного з нас.