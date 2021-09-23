Эти три знака Зодиака внезапно разбогатеют в октябре 2021: ищите себя в списке счастливчиков!

Телец

Финансовое положение Тельцов в целом в октябре будет стабильным. Вас ждет постоянный доход, при этом возможно повышение заработной платы. А вот ближе к концу месяца могут появиться выгодные предложения от партнеров, выигрыш в лотерею или приятные впечатления от покупок.

Лев

Ваша финансовая ситуация в этом месяце станет значительно лучше - доходы увеличатся, могут появиться и какие-то необычные источники денег. Однако шиковать и сорить деньгами пока не рекомендуется. Будет лучше, если вы позаботитесь о создании достаточного запаса на будущее.

Дева

В октябре материальное положение Дев не пошатнется - доходы будут поступать регулярно. Не исключены приятные сюрпризы в виде прибавки к зарплате, выигрышей или возврата старого долга. Благодаря экономии на своих желаниях удастся к концу месяца скопить крупную сумму денег.