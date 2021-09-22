Глоба назвал знаки Зодиака, которым конец сентября подарит радикальные перемены

Гороскоп на сентябрь от Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым конец сентября принесет большую удачу и даже может стать решающим и судьбоносным.

Телец

У Тельцов начинается идеальное время для смены работы, открытия нового бизнеса. Всем представителям знака, которые испытывают трудности в деловой сфере, звезды помогут быстро все решить и без лишнего шума. А вот в любви ждать каких-то подвигов и прорывов не придется. Отодвиньте амурную сферу на второй план и займитесь делом.

Рак

Для Рака настанет время, когда вы сможете повлиять на чужие судьбы, добиться поставленных задач в бизнесе и в любви. Также Раки смогут рассчитывать на помощь близких, друзей и второй половинки - эти люди не дадут вам упасть и лишиться удачи.

Стрелец

Стрельца ждет много новых возможностей в амурных делах. Вы сможете найти любовь, произвести отличное впечатление на кого угодно. Семейным представителям Знака стоит разнообразить жизнь второй половинки, уделить внимание детям. Большое внимание Глоба советует Стрельцам уделить здоровью - начать лечение, избавиться от вредных привычек.