ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На три знака Зодиака совсем скоро свалится денежное везение: избранных только трое!

Новина українською →
Среда 14 июля 2021 06:00
На три знака Зодиака совсем скоро свалится денежное везение: избранных только трое! Фото: Гороскоп на июль 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2021 подскажет, какие знаки Зодиака будет ждать финансовое везение до конца этой недели. Таких счастливцев, по мнению астрологов, всего трое, и им стоит поспешить, чтобы не упустить уникальный шанс, дарованный звездами и планетами.

Об этом пишет ТСН.

Лев

Это время будет способствовать Львам для решительных действий в финансовой сфере. Если вы давно подумывали над сменой работы на более высокооплачиваемую, время для перемен будет идеальным. Астрологи советуют поторопиться и не колебаться с принятием важного решения, ведь лишь самых смелых ждет успех.

Весы

У представителей этого знака сложатся очень благоприятные условия для осуществления любых финансовых операций. Время хорошее для подписания договоров, заключения важных сделок, ведь все они принесут Весам немало выгоды и дивидендов в будущем. Чего вам делать нельзя категорически, так это одалживать деньги, даже если суммы маленькие.

Козерог

Для Козерогов середина июля будет очень благоприятной для работы над проектами, которые из-за своей сложности неоднократно откладывались на потом. Достаньте их из сундука и продолжите работу над ними - в результате можно будет рассчитывать как на профессиональный успех, так и на солидную финансовую выгоду.

Ранее астролог Арина Артуровна также предупредила про опасный период, связанный с Солнцем в Плутоне и Черной Луной.

Также мы писали, что Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится в августе 2021.

Читайте LITE в Google News
гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптик ошарашил украинцев прогнозом на осень: ударят морозы и пойдет снег
Синоптик ошарашил украинцев прогнозом на осень: ударят морозы и пойдет снег