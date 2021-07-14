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На три знаки Зодіаку зовсім скоро звалиться грошове везіння: обраних тільки троє!

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Середа 14 липня 2021 06:00
На три знаки Зодіаку зовсім скоро звалиться грошове везіння: обраних тільки троє! Фото: Гороскоп на липень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на липень 2021 підкаже, на які знаки Зодіаку чекатиме фінансове везіння до кінця цього тижня. Таких щасливців, на думку астрологів, усього троє, і їм варто поспішити, аби не впустити унікальний шанс, дарований зірками та планетами.

Про це пише ТСН.

Лев

Цей час сприятиме Левам для рішучих дій у фінансовій сфері. Якщо ви давно подумували над зміною роботи на більш високооплачувану, час для змін буде ідеальним. Астрологи радять поквапитися і не вагатися з прийняттям важливого рішення, адже лише на найсміливіших чекає успіх.

Терези

У представників цього знаку складуться дуже сприятливі умови для здійснення будь-яких фінансових операцій. Час хороший для підписання договорів, укладання важливих угод, адже всі вони принесуть Терезам немало вигоди і дивідендів у майбутньому. Чого вам робити не можна категорично, так це позичати гроші, навіть якщо маленькі суми.

Козеріг

Для Козерогів середина липня буде дуже сприятливою для роботи над проєктами, які через свою складність неодноразово відкладалися на потім. Дістаньте їх зі скрині і відновіть роботу над ними - в результаті можна буде розраховувати як на професійний успіх, так і на солідну фінансову вигоду.

Раніше астролог Аріна Артуровна також попередила про небезпечний період, пов'язаний з Сонцем в Плутоні та Чорним місяцем.

Також ми писали, що Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться в серпні 2021.

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