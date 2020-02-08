Трепетне зізнання: викладачі Кейт Міддлтон розсекретили її шкільне минуле

Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Наставники герцогині Кембриджської згадали про її досягнення

Кейт Міддлтон під час офіційного візиту в чоловіком принцом Вільямом в Південний Уельс встигла побувати в центрі валлійської металургійної промисловості Порт-Толбот, відвідати рятувальну станцію на мисі Мамблс, а також зазирнути в місцеве кафе-морозиво. Біля закладу її чекав справжній сюрприз – побачити герцогиню Кембриджську приїхали її вчителі зі школи Сент-Ендрюс, графство Беркшир.

Дружина принца Вільяма в дитинстві відвідувала початкову школу разом зі своєю сестрою Піппою і братом Джеймсом Миддлтоном, пише HELLO. Під час відвідування кафе-морозива в Мамблсе, Кейт отримала записку від своїх колишніх вихователів, Деніз і Кевіна Еванс-Оллфордів, в якій говорилося, що вони з нетерпінням чекають зустрічі з улюбленою ученицею. Возз'єднання Кетрін та її наставників після 20-річної перерви у спілкуванні вийшло зворушливим та емоційним.

Місіс Еванс-Оллфорд, вчитель фізкультури Кейт, і містер Оллфорд, який викладав французьку і німецьку мови, дісталися до кафе-морозива зі свого будинку в Кармартене, що неподалку від Мамблса, в надії хоча б мигцем побачити свою знамениту колишню ученицю.

Скріншот: трепетна зустріч Кейт Міддлтон зі своїми вчителями (instagram.com/katemiddletonalloutfits)

Вони написали записку і передали її співробітнику королівської служби безпеки, який потім вручив послання герцогині Кембриджській.

Наприкінці офіційного візиту Кетрін знайшла час для спілкування з наставниками. Вона була рада бачити колишніх викладачів і навіть першою обняла їх. Герцогиня Кембриджська зазначила, що "світ тісний" і заявила, що хотіла б прищепити дітям те, чого її навчили в рідній початковій школі.

Скріншот: трепетна зустріч Кейт Міддлтон зі своїми вчителями (instagram.com/katemiddletonalloutfits)

Подружжя Оллфорд згадало, що майбутня дружина принца Вільяма була старанною ученицею. Вона також демонструвала чудові результати у спорті та разом з сестрою Піппою була однією з кращих у плаванні.

Нагадаємо, що раніше герцогиня Кембриджська ледве втримала спідницю під час пориву вітру, блиснувши стрункими ніжками.