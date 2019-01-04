Тренди Instagram в 2019 році: на піку популярності

Фото: pixabay.com

Соцмережі стрімко змінюються, тому ми зібрали найактуальніші тренди, які наберуть популярність в 2019 році

Якщо в 2018 році правилами хорошого тону і смаку в Instagram були ретельне продумування профілю в одній кольоровій гамі з певної теми, підігнаної під стандарт, то в нинішньому році варто грати за іншими правилами. І так, на піку популярності:

1. Живі stories

Дослідження піарників показують, що підписників останнім часом все більше цікавить живий контент, який більшою мірою, ніж у стрічці новин, присутній у stories. Не нехтуйте цими знаннями, stories — це цілком серйозний майданчик для успіху.

Фото: pixabay.com

2. Недооцінені highlights

Хайлайты знаходяться нижче опису і вище розміщеного контенту в аккаунті (для власників аккаунта позначені, як "Актуальне"), які дуже цінні для власників Instagram-каналів, однак, не всі про це знають. Відображаються вони тільки на головній сторінці профілю і являють собою набір stories, зібраних в один альбом з тією назвою, яку ви поставите. І якщо звичайні stories через добу пропадуть, то highlights залишаться в профілі, поки ви самі їх не видалите. Зробіть їх цікавішими і вони зроблять вас популярними.

3. Відео-котент

Як не дивно в соцмережі, яка спочатку була створена для фото-контенту, підписників все менше цікавлять фото, і все більше відео. Крім того, є один секрет цієї соціальної мережі — відео в ній просувається краще, ніж фото.

Фото: pixabay.com

4. Запит на особистість

Індивідуальності, персоналіті — це те, що людей буде цікавити в мережі в 2019 році. Однакові глянцеві обличчя, пози, подача матеріалу вже набридли користувачам, це не чіпляє їх увагу. Ані фешн, ані стильна, а чесна і щира інформація про навколишній вас світ буде цікава користувачам. Час знайти те, що відрізняє вас від інших, свою родзинку і насолоджуватися тим, яким ви є.

Фото: pixabay.com

5. Свобода публікацій

Правило всіх смм-ників про те, що дуже важливо розрахувати точний час, коли зробити публікацію - більше не працює. Якщо в 2018 році всі знали, що найкращий час запостити щось новеньке — це ранок, поки всі добираються на роботу чи на навчання, або ввечері, в кінці робочого дня. У 2019 — це не працює із-за політики Instagram, згідно з якою пости розміщуються у стрічці без прив'язки до часу. Тому, основний тренд — свобода публікацій. Більше не варто звертати увагу на те, коли опублікований пост, коли б ви це не зробили, все одно, свої лайки та перегляди він обов'язково набере.

Бонус: Більше не "скролим", а "свайпаєм"

В 2019 році, швидше за все стрічка Instagram зазнає змін. Гортати її можна буде по-іншому, і першими передумовами до цього став IGTV, доданий в 2018 році, як стартовий майданчик до цих змін.

Нагадаємо, що ми вже розповіли про один з трендів в макіяжі у новому році — Yoga Skin, в мережі набирає популярність цей "божественний" тренд макіяжу 2019.

Також ми описали п'ять трендів в одязі, які все ще не втратили своєї актуальності і будуть популярними в новому році.

Крім того, український стиліст розповіла які речі не варто надягати в 2019 році. Що стане явним антитрендом.