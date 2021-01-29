Тина Кароль нашла замену Дану Балану на "Голосі країни": будет Натина

"Голос країни" 2021 стартовал одиннадцатым сезоном 24 января под слоганом "Перезавантаження" и уже успел и впечатлить и разочаровать поклонников. В новом сезоне мы не увидим "химии", что была между Даном Баланом и Тиной Кароль, дуэт которых успели окрестить ДанТина. Но вместо этого организаторы обещают другие интриги.

О том, кто же заменит Дана для Тины Кароль рассказал продюсер проекта Владимир Завадюк в своих Instagram-stories. Он выложил видео со съемок, в котором тренер Надя Дорофеева ответила на интересные вопросы.

Так, Дорофеева высказалась на тему, кто же победит на этой неделе в женской конкуренции - она или Тина Кароль. Артистка говорит, что на шоу будет интересно и непросто, так что зрителей ждет сюрприз.

"А ты знаешь, что уже есть у нас НаТина, как ДанТина, только НаТина, - смеется Надя, намекая на многолетний "роман" Дана Балана и Тины Кароль, которые весь прошлый сезон интриговали поклонников намеками на близость.

У Дана Балана и Тины Кароль даже образовалась армия "шипперов", которые мечтали о том, чтобы у пары все дошло до свадьбы.

Надя Дорофеева рассказала про НаТину на проекте "Голос країни" 2021

Сам же продюсер Владимир Завадюк ответил на вопрос верит ли он в ДанТину. Впрочем, он отшутился, что в Деда Мороза тоже верит.

Продюсер "Голоса країни" ответил на вопросы поклонников

Напомним, что тренерами "Голоса країни" в новом сезоне стали Олег Винник, Надя Дорофеева, Тина Кароль и Дмитрий Монатик.

Ранее мы писали, что поклонники призывают Дана Балана вернуться на проект "Голос країни".

А вот само шоу недавно угодило в скандал из-за нового формата. Фаны массово отписываются и говорят, что "Голос" уже не тот.