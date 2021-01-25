Голос країни 2021 попал в скандал уже после первого выпуска: фаны массово отписываются

Голос країни 2021 триумфально стартовал в воскресенье, 24 января. Одиннадцатый сезон получило статус "Перезагрузки", однако, много поклонников конкурса талантливых украинцев осталось недовольно.
Дело в том, что после показа первого эфира на YouTube начали появляться отдельные видео с выступлениями всех участников. Однако каждый из роликов оказался обрезанным - на нем только выступление вокалистов без реакции судей, выбора звездного тренера и даже истории участников.
За это фаны шоу из Украины и других стран, которые не имеют возможности или желания смотреть "Голос" по телевизору, начали возмущаться.
Как пример, приведем выступление бывшего участника группы "Сальто назад". Вокалист выступает под именем Саша Таб и признался, что пришел на проект, чтобы перезагрузить себя и свое творчество. Он исполнил "О, мама" группы "Сальто назад" и попал в команду Димы Монатика.
Саша Таб на Голосе страны 2021
Фанаты шоу оставляют множество гневных вокалистов, а некоторые даже прощаются с "Голосом" за такое нововведение. Вот некоторые из отзывов:
Фаны разочаровались в Голосе страны (скрин комментариев)
Напомним, что звездные тренеры выбрали первую семерку участников в воскресенье во время первых слепых прослушиваний. В команду Нади Дорофеевой попали Ирина Эбралидзе и Елена Левашева, Дима Монатик получил сразу трех участников, среди них Тема Паучек, Владимир Хоменко, Саша Таб, у Олега Винника в команде Андрей Кудинов, а у Тины Кароль - Юлия Витранюк.
Ранее мы писали, что простой парень из Черновцов поразил украинцев на "Голосе країни" своей интерпретацией украинской народной песни "Гуцулка Ксеня".