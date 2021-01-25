ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Голос країни 2021 попал в скандал уже после первого выпуска: фаны массово отписываются

Понедельник 25 января 2021 19:00
Голос країни 2021 попал в скандал уже после первого выпуска: фаны массово отписываются
Голос країни 2021 (фото: facebook.com/goloskrainy)
Автор: Светлана Мащенко

Голос країни 2021 триумфально стартовал в воскресенье, 24 января. Одиннадцатый сезон получило статус "Перезагрузки", однако, много поклонников конкурса талантливых украинцев осталось недовольно.

Дело в том, что после показа первого эфира на YouTube начали появляться отдельные видео с выступлениями всех участников. Однако каждый из роликов оказался обрезанным - на нем только выступление вокалистов без реакции судей, выбора звездного тренера и даже истории участников.

За это фаны шоу из Украины и других стран, которые не имеют возможности или желания смотреть "Голос" по телевизору, начали возмущаться.

Как пример, приведем выступление бывшего участника группы "Сальто назад". Вокалист выступает под именем Саша Таб и признался, что пришел на проект, чтобы перезагрузить себя и свое творчество. Он исполнил "О, мама" группы "Сальто назад" и попал в команду Димы Монатика.

Саша Таб на Голосе страны 2021

Фанаты шоу оставляют множество гневных вокалистов, а некоторые даже прощаются с "Голосом" за такое нововведение. Вот некоторые из отзывов:

  • Голос, вы потеряете просмотры в ютюбе за обрезанную версию. Почитайте комменты!
  • Почему нет реакции судей? Неужели так сложно выложить полную версию? Полное разочарование!
  • Люди, у которых нет возможности посмотреть голос по ТВ: "Ну да, ну да... Пошли мы..." Нет комментариев судей, ни историй участников, я так ждала Голос...
  • Ужас! Ни комментариев судей, ни Дана! До свидания.
  • Без комментариев жюри неинтересно смотреть. Плохо вы придумали! Кто согласен, палец вверх.
  • Сделайте что-нибудь, я уже 10 лет без телевизора. Дайте полную версию.
  • Вы гоните что ли? Голос - это проект о людях, о судьбе и работе с профессиональным тренером. К чему эти нарезки дурацкие? Столько ждать старта проекта, чтобы сразу же разочароваться. Класс, спасибо очень
  • Что за ужас?! Если я из Беларуси, я не могу посмотреть полную версию ни на YouTube, ни на официальных сайтах 1+1! Вечер испорчен. Я оформила подписку, но и это не помогло. Что за фигня!?

Голос країни 2021 попал в скандал уже после первого выпуска: фаны массово отписываютсяГолос країни 2021 попал в скандал уже после первого выпуска: фаны массово отписываютсяГолос країни 2021 попал в скандал уже после первого выпуска: фаны массово отписываются

Фаны разочаровались в Голосе страны (скрин комментариев)

Напомним, что звездные тренеры выбрали первую семерку участников в воскресенье во время первых слепых прослушиваний. В команду Нади Дорофеевой попали Ирина Эбралидзе и Елена Левашева, Дима Монатик получил сразу трех участников, среди них Тема Паучек, Владимир Хоменко, Саша Таб, у Олега Винника в команде Андрей Кудинов, а у Тины Кароль - Юлия Витранюк.

Ранее мы писали, что простой парень из Черновцов поразил украинцев на "Голосе країни" своей интерпретацией украинской народной песни "Гуцулка Ксеня".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни Голос країни

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь