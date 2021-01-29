Тіна Кароль знайшла заміну Дану Балану на "Голосі країни": буде Натіна

"Голос країни" 2021 стартував одинадцятим сезоном 24 січня під слоганом "Перезавантаження" і вже встиг вразити і розчарувати шанувальників. У новому сезоні ми не побачимо "хімії", що була між Даном Баланом і Тіною Кароль, дует яких встигли охрестити ДанТіна. Але замість цього організатори обіцяють інші інтриги.

Про те, хто ж замінить Дана для Тіни Кароль розповів продюсер проекту Володимир Завадюк у своїх Instagram-stories. Він виклав відео зі зйомок, в якому тренер Надя Дорофєєва відповіла на цікаві питання.

Так, Дорофєєва висловилася на тему, хто ж переможе на цьому тижні в жіночій конкуренції - вона або Тіна Кароль. Артистка каже, що на шоу буде цікаво і непросто, так що глядачів чекає сюрприз.

"А ти знаєш, що вже є у нас НаТіна, як ДанТіна, тільки НаТіна, - сміється Надя, натякаючи на багаторічний "роман" Дана Балана і Тіни Кароль, які весь минулий сезон інтригували шанувальників натяками на близькість.

У Дана Балана і Тіни Кароль навіть утворилася армія "шипперів", які мріяли про те, щоб у пари все дійшло до весілля.

Надя Дорофєєва розповіла про НаТіну на проекті "Голос країни" 2021

Сам же продюсер Володимир Завадюк відповів на питання, чи вірить він у ДанТіну. Втім, він віджартувався, що в Діда Мороза теж вірить.

Продюсер "Голосу країни" відповів на запитання шанувальників

Нагадаємо, що тренерами "Голосу країни" у новому сезоні стали Олег Винник, Надя Дорофєєва, Тіна Кароль і Дмитро Монатік.

Раніше ми писали, що шанувальники закликають Дана Балана повернутися на проект "Голос країни".

А ось саме шоу нещодавно потрапило у скандал через новий формат. Фани масово відписуються і кажуть, що "Голос" вже не той.