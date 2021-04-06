До тепла осталось совсем немного: когда в Украину вернется хорошая погода

Погода в Украине во вторник, 6 апреля

Восток, южная, центральная и северная часть страны будут находиться в зоне сухой и ясной погоды. Единственное, что будет портить – сильный штормовой ветер во всех областях. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 0 +3 градуса, днем в большинстве областей прогреется до +9 +12 градусов.

На западе синоптики прогнозируют похолодание, мокрый снег, налипание мокрого снега, снег с дождем и сильный ветер. Ночью температура упадет до -1 +3 градусов, днем ожидается от +3 до +7 градусов.

В Киеве 6 апреля небольшая облачность, сильный ветер с порывами, но без осадков. Ночью +1 +3 градуса, днем +10 +12 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 6 апреля

Погода в Украине в среду, 7 апреля

В среду все области страны накроет сильными осадками. На востоке, юге и в центре ожидаются дожди, местами пройдут ливни. Ожидается сильный штормовой ветер. На западе и в северной части – мокрый снег с дождем. На востоке и в южной части ночью +3 +7 градусов, днем от +11 до +14 градусов. В центральной части ночью +3 +5 градусов, днем +8 +10 градусов. На севере ночью +2 +4 градуса, днем +7 +9 градусов. В западной части ночью ожидается мороз до -3 градусов, днем будет холодно, от +2 до +5 градусов.

В Киеве 7 апреля ожидается сильный дождь с мокрым снегом. Ночью от 0 до +2 градусов, днем +4 +6 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 7 апреля

Погода в Украине в четверг, 8 апреля

В четверг дожди будут идти почти во всех областях страны, на западе – с мокрым снегом, в центральной части и на юге – возможен снег с дождем. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Температура воздуха упадет во всех областях, кроме юго-востока. На западе и севере ночью от -3 до +2 градусов, днем +3 +5 градусов. На юге и в центре ночью от 0 до +5 градусов, днем +5 +9 градусов, на востоке ночью около +5 градусов, днем +7 +10 градусов.

В Киеве 8 апреля будет идти мокрый снег и снег с дождем. Ночью в столице от 0 до +2 градусов, днем +4 +6 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 8 апреля

Погода в Украине в пятницу, 9 апреля

В пятницу в Украине погода снова поменяется и начнет теплеть, а осадки уйдут. По прогнозу синоптиков, солнечная погода охватит все области страны. Ночью в большинстве областей от -3 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +8 +11 градусов.

В Киеве 9 апреля ожидается сухая погода, без осадков. Ночью в столице от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 9 апреля

Погода в Украине в субботу, 10 апреля

В субботу в Украине существенно потеплеет почти во всех областях. Местами возможны легкие ночные морозы, до -2 градусов. Днем столбики термометров прыгнут до +11 +13 градусов, местами прогреется до +16 градусов.

В Киеве 10 апреля ожидается ясная и сухая погода, без осадков. Ночью от 0 до +2 градусов, днем прогреется до +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 10 апреля