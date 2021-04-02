Много дождей и низкая температура воздуха: когда апрель станет по-настоящему теплым

Погода в Украине в апреле не сильно порадует теплом и сухой ясной погодой. Все регионы будет периодически накрывать дождями, а столбики термометров подниматься будут очень медленно.

Синоптики рассказали, когда в апреле будет по-настоящему тепло. Об этом говорят карты Gismeteo.

На востоке страны вторая неделя апреля будет с осадками и снижением температуры ночью до -2 градусов. Солнце выйдет только на выходных. Середина месяца также будет с периодическими осадками и воздух начнет постепенно прогреваться. Более устойчивое тепло стоит ожидать только после 20 апреля. До +20 градусов в восточных областях поднимется только в последние дни месяца.

Карта погоды на апрель в Харькове

Южные области также долго будут прохладными и дождливыми. В этом регионе осадков будет меньше, а солнечных дней больше. Однако температура выше +10 +14 градусов будет подниматься редко. Конец месяца принесет потепление на несколько градусов. Ночью ожидается до +8 +9 градусов, днем от +14 до +16 градусов. Последние дни месяца будут с дождями.

Карта погоды на апрель в Одессе

Север Украины в апреле будет пасмурным и дождливым. В те дни, когда не будет осадков – ожидается переменная облачность. Вторая неделя апреля напугает ночными морозами до -2 градусов, а после 20 числа температура пойдет вверх. Днем будет прогреваться до +14 +16 градусов, ночью до +8 градусов. Конец месяца принесет сильные дожди и потепление до +15 +17 градусов.

Карта погоды на апрель в Чернигове

В западных областях синоптики прогнозируют холодную вторую неделю апреля с морозами до -2 градусов, а также дождями с мокрым снегом. Но после 12 числа картина начнет меняться, и градусники будут показывать днем от +12 до +16 градусов, ночью +5 +8 градусов. Солнечных дней в апреле будет немного, ожидается много дождей. Конец месяца принесет ливни и потепление до +16 градусов.

Карта погоды на апрель во Львове

В Киеве вторая неделя апреля будет с периодическими дождями и невысокой температурой воздуха, ночью около 0, днем +8 +11 градусов. После 10 апреля начнет теплеть до +12 +14 градусов.

Вторая половина апреля в Киеве будет с периодическими дождями и пасмурной погодой. Ночью температура поднимется до +6 +8 градусов, днем столбики термометров покажут +15 +16 градусов. Последние дни месяца будут пасмурными, возможны ливни, а воздух прогреется до +17 градусов.

Карта погоды на апрель в Киеве