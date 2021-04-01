Светлана Лобода подхватила COVID-19: вирус не щадит никого

По словам Светланы, она решила сдать тест на COVID-19, и результат оказался положительным.

Теперь артистка вынуждена перенести запланированные выступления на пару недель минимум.

Также Лобода призвала всех поклонников беречь себя и своих близких, и отметила, что болезнь не щадит никого.

"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID 19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших", - написала Светлана.

Поэтому артистка приняла "единственно возможное решение" в данной ситуации, и перенесла концерт на 16 апреля. Она добавила, что билеты останутся действительными.

"Мы обязательно увидимся! Берегите себя и своих близких и до скорой встречи!" - отметила Лобода.

Пост о заражении певица сопроводила фотографией, на которой изображена, лежа в постели - на снимке она показала только свои ноги.

Светлана Лобода рассказала, что заразилась COVID-19 (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях к публикации подписчики Светланы желают ей скорейшего выздоровления, и высказывают слова поддержки.