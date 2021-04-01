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Світлана Лобода підхопила COVID-19: вірус не щадить нікого

Автор: Володимир Костирін

Світлана Лобода зізналася, що заразилася на коронавірус, а самопочуття співачки погіршилося кілька днів тому, стали виявлятися простудні симптоми.

Про це співачка 1 квітня розповіла у своєму Instagram.

За словами Світлани, вона вирішила здати тест на COVID-19, і результат виявився позитивним.

Тепер артистка змушена перенести заплановані виступи на пару тижнів щонайменше.

Також Лобода закликала всіх шанувальників берегти себе та своїх близьких, і зазначила, що хвороба не щадить нікого.

"П'ять днів тому я відчула нездужання і простудні симптоми, а сьогодні перший тест на COVID 19 показав позитивний результат. На жаль, вірус не щадить нікого, навіть роблячи безпрецедентні заходи безпеки, я опинилася в числі хворих", - написала Світлана.

Тому артистка прийняла "єдино можливе рішення" в даній ситуації, і перенесла концерт на 16 квітня. Вона додала, що квитки залишаться дійсними.

"Ми обов'язково побачимось! Бережіть себе і своїх близьких і до швидкої зустрічі!" - зазначила Лобода.

Пост про зараження співачка супроводила фотографією, на якій зображена, лежачи в ліжку - на знімку вона показала тільки свої ноги.

Світлана Лобода розповіла, що заразилася COVID-19 (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У коментарях до публікації підписники Світлани бажають їй якнайшвидшого одужання, і висловлюють слова підтримки.

Раніше повідомлялося, що близько місяця назад Світлана Лобода таємно виступила в Києві на закритій вечірці.

Також ми писали про те, що нещодавно Лобода подала в суд на пластичного хірурга за поширення фейків.

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Новини України ЛободаКоронавірус
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