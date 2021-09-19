Судьбоносный период: что ждет все знаки Зодиака с 20 по 26 сентября

Овен

Все запланированное на этой неделе удастся завершить вовремя. И даже те задачи, которые казались неосуществимыми. Понедельник будет спокойным и даст собраться с силами, во вторник энергия начнет расти. Будьте уверены в своем профессионализме, объективно оценивайте свои возможности и ваше самоуважение поможет добиться успеха в работе и в кругу коллег. В воскресенье одинокие Овны получат подарок в виде встречи с человеком, который станет вашем будущим супругом или супругой.

Телец

В ближайшие дни вам стоит под новым углом взглянуть на ваши деловые и личные отношения. Перестаньте пренебрегать своими собственными желаниями и научитесь создавать комфортную атмосферу вокруг самого себя. Не откладывайте положительные перемены – сейчас самый удачный период для этого. 25 и 26 сентября обратите внимание на свое душевное состояние – вам очень не хватает отдыха на природе.

Близнецы

На этой неделе наступит удачный период, чтобы решить давно назревшие вопросы. Если это касается жилья – идите к намеченной цели. В личной сфере вас ожидает везение, но при условии, что вы решитесь на кардинальные перемены в начале недели. Для некоторых Близнецов это означает разрыв с партнером. Если вы чувствуете, что это нужно сделать – примите решение и наберитесь смелости. Четверг и пятница подходят для анализа и переосмысления. На выходных есть шанс встретить нового человека, который надолго поселится в вашем сердце.

Рак

У вас намечается бурный период – будет много положительных и отрицательных ситуаций. Понедельник порадует успехами на работе, вторник принесет напряженность. До четверга звезды и планеты будут испытывать вас на прочность, не срывайте нервы на коллег или родных – могут быть неприятности. Конец недели принесет покой, а 25 и 26 сентября обратите внимание на здоровье – профилактика вам не помешает.

Лев

Ближайшая неделя будет удачной в финансовом плане. Могут появиться важные деловые партнеры. Начало недели будет плодотворным в работе и даст перспективы на будущее. В пятницу и на выходных может быть душевное смятение и это помешает объективно оценить ситуацию. В воскресенье к Львам вернется удача и хорошее настроение.

Дева

На этой неделе можете смело начинать ремонт, заменить что-то в доме или заняться собственной внешностью. Не стоит планировать все эти мероприятия на начало недели. Понедельник принесет плохое настроение и вы автоматически будете притягивать негатив. Возьмите себя в руки и не унывайте. Четверг и пятница принесут приятные слова от начальства и сюрпризы от коллег и близких. На выходных состояние здоровье и душевный настрой могут пойти на спад.

Весы

С понедельника судьба приготовила вам экзамен на прочность. Во вторник ожидайте прибавление хлопот и проблем. Может ухудшиться самочувствие, примите меры, чтобы не заболеть. Правильно питайтесь и больше отдыхайте. Непростыми дни будут во всех сферах – работа, карьера, бизнес, отношения. В четверг и пятницу начнете приходить в себя, а в конце недели запланируйте совместный отдых с друзьями или родными – это пойдет вам на пользу.

Скорпион

Перестаньте жить прошлым и переключитесь на настоящее – вы слишком много энергии тратите на то, что вам не властно. Одиноких людей в понедельник порадуют успехи на личном фронте, остальные дни пройдут в обычных делах и хлопотах. В пятницу и субботу могут быть неприятности на работе. Воскресенье проведите в уединении – вам нужно переосмыслить свою жизнь и восстановить душевное равновесие.

Стрелец

Середина сентября будет неплохим периодом. В профессиональной сфере может ожидаться повышение, в бизнесе – новые контракты. На понедельник не планируйте ничего важного – все перенесите на вторник. До вечера среды удача на вашей стороне. Во второй половине недели могут быть положительные моменты в общении с родными – родителями или детьми. На выходных ожидается приятное общение с друзьями, а вот с близкими могут быть конфликты в воскресенье.

Козерог

Если вы собирались изменить свою жизнь к лучшему, то придется приложить усилия. В понедельник используйте шанс и проявите свои способности. Во вторник опасайтесь завистников, может быть давление со стороны коллег или начальства. Но не падайте духом – правда и сила на вашей стороне. Во второй половине недели появится шанс поставить обидчиков на место. Не поддавайтесь перееданию на выходных, будете жалеть об этом. Погуляйте на свежем воздухе за городом.

Водолей

Ваша самоуверенность иногда выходит вам боком. Завышенное самомнение в сочетании с пренебрежением интересами других принесет вам проблемы в первой половине недели. Самым сложным периодом станет среда. Если вы не измените свое отношение к людям, то столкнетесь с таким же отношением к себе. В воскресенье побудьте в одиночестве, займитесь переоценкой ценностей и самоанализом.

Рыбы

В будние дни Рыбы смогут проявить свои организаторские способности. Постарайтесь правильно распорядиться своим временем и ресурсами. Самые непростые вопросы на этой неделе удастся решить, вы будете на хорошем счету у начальства и деловых партнеров. На выходных могут быть проблемы с самочувствием – постарайтесь не переедать и не употреблять много алкоголя. Будьте осторожнее в общении с друзьями – могут быть ссоры.