На эти три знака Зодиака свалится богатство в октябре 2021: Глоба назвал избранных
Гороскоп на октябрь 2021 от известного астролога Павла Глобы расскажет про главных любимчиков Фортуны. Представителям этих трех знаков Зодиака особенно сильно будет везти в финансовой, деловой сфере и в любых делах, касающихся материального.
Об этом пишет Kleo.
Овен
Павел Глоба назвал Овна одним из главных везунчиков октября. Астролог рекомендует представителям знака заняться отложенными делами, посвятить свободное время учебе, саморазвитию, что в будущем принесет финансовый успех. А вот в личных отношениях могут быть разлады - сохраняйте дипломатичность и не раздувайте конфликты.
Телец
Для Тельца в октябре наступят крайне удачные времена. Везти им будет не только с финансами, но и в любых начинаниях. Павел Глоба уверен, за что бы вы не взялись, успех будет с вами. А вот на необдуманный риск идти не стоит, это может привести в нежелательным последствиям и убыткам.
Весы
Павел Глоба говорит, что в октябре 2021 года Весам удастся наладить финансовое положение за счет подработок и выполнения дополнительных задач. Поэтому не упускайте возможность и выгодные предложения. В личной жизни удачи ждать не стоит - вероятны конфликты и расставания.
Благоприятные и неблагоприятные дни в октябре 2021
4, 8, 11, 12, 17, 21 и 29 октября - удачные дни для решения сложных вопросов.
2, 5, 6, 9, 14, 20, 23 и 28 октября - избегайте принятия важных решений, особенно это касается вопросов здоровья и крупных финансовых операций.
Ранее Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, жизнь которых круто изменится уже в октябре 2021.
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