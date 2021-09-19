Доленосний період: що чекає всі знаки Зодіаку з 20 по 26 вересня

Овен

Все заплановане на цьому тижні вдасться завершити вчасно. І навіть ті завдання, які здавалися нездійсненними. Понеділок буде спокійним і дасть зібратися з силами, у вівторок енергія почне рости. Будьте впевнені у своєму професіоналізмі, об'єктивно оцінюйте свої можливості й ваша самоповага допоможе домогтися успіху в роботі та в колі колег. У неділю самотні Овни отримають подарунок у вигляді зустрічі з людиною, яка стане вашим майбутнім чоловіком або дружиною.

Телець

Найближчими днями вам варто під новим кутом поглянути на ваші ділові та особисті відносини. Перестаньте нехтувати своїми власними бажаннями та навчиться створювати комфортну атмосферу навколо самого себе. Не відкладайте позитивні зміни - зараз найвдаліший період для цього. 25 і 26 вересня зверніть увагу на свій душевний стан – вам дуже не вистачає відпочинку на природі.

Близнюки

На цьому тижні настане вдалий період, щоб вирішити давно назрілі питання. Якщо це стосується житла - йдіть до наміченої мети. В особистій сфері вас чекає везіння, але за умови, що ви зважитеся на кардинальні зміни на початку тижня. Для деяких Близнюків це означає розрив з партнером. Якщо ви відчуваєте, що це потрібно зробити – прийміть рішення і наберіться сміливості. Четвер і п'ятниця підходять для аналізу і переосмислення. На вихідних є шанс зустріти нову людину, яка надовго оселиться у вашому серці.

Рак

У вас намічається бурхливий період - буде багато позитивних і негативних ситуацій. Понеділок порадує успіхами на роботі, вівторок принесе напруженість. До четверга зірки та планети будуть випробовувати вас на міцність, не зривайте нерви на колег або рідних – можуть бути неприємності. Кінець тижня принесе спокій, а 25 і 26 вересня зверніть увагу на здоров'я – профілактика вам не завадить.

Лев

Найближчий тиждень буде вдалим у фінансовому плані. Можуть з'явитися важливі ділові партнери. Початок тижня буде плідним у роботі та дасть можливості на майбутнє. У п'ятницю і на вихідних може бути душевне сум'яття і це завадить об'єктивно оцінити ситуацію. У неділю до Левів повернеться удача і гарний настрій.

Діва

На цьому тижні можете сміливо починати ремонт, замінити щось в будинку або зайнятися власною зовнішністю. Не варто планувати всі ці заходи на початок тижня. Понеділок принесе поганий настрій і ви автоматично будете притягувати негатив. Візьміть себе в руки та не сумуйте. Четвер і п'ятниця принесуть приємні слова від начальства і сюрпризи від колег і близьких. На вихідних стан здоров'я і душевний настрій можуть піти на спад.

Терези

З понеділка доля приготувала вам іспит на міцність. У вівторок очікуйте збільшення клопоту і проблем. Може погіршитися самопочуття, прийміть заходи, щоб не захворіти. Правильно харчуйтеся і більше відпочивайте. Непростими дні будуть у всіх сферах - робота, кар'єра, бізнес, відносини. У четвер і п'ятницю почнете приходити до тями, а в кінці тижня заплануйте спільний відпочинок з друзями або рідними – це піде вам на користь.

Скорпіон

Перестаньте жити минулим і переключіться на сьогодення – ви занадто багато енергії витрачаєте на те, що вам не владно. Самотніх людей в понеділок порадують успіхи на особистому фронті, інші дні пройдуть у звичайних справах і клопотах. У п'ятницю і суботу можуть бути неприємності на роботі. Неділю проведіть на самоті - вам потрібно переосмислити своє життя і відновити душевну рівновагу.

Стрілець

Середина вересня буде непоганим періодом. У професійній сфері може очікуватися підвищення, в бізнесі – нові контракти. На понеділок не плануйте нічого важливого - все перенесіть на вівторок. До вечора середи удача на вашому боці. У другій половині тижня можуть бути позитивні моменти в спілкуванні з рідними – батьками або дітьми. На вихідних очікується приємне спілкування з друзями, а ось з близькими можуть бути конфлікти в неділю.

Козоріг

Якщо ви збиралися змінити своє життя на краще, то доведеться докласти зусиль. У понеділок використовуйте шанс і проявіть свої здібності. У вівторок остерігайтеся заздрісників, може бути тиск з боку колег або начальства. Але не падайте духом – правда і сила на вашому боці. У другій половині тижня з'явиться шанс поставити кривдників на місце. Не піддавайтеся переїданню на вихідних, будете шкодувати про це. Погуляйте на свіжому повітрі за містом.

Водолій

Ваша самовпевненість іноді виходить вам боком. Завищена зарозумілість в поєднанні зі зневагою інтересами інших принесе вам проблеми в першій половині тижня. Найскладнішим періодом стане середа. Якщо ви не зміните своє ставлення до людей, то зіткнетеся з таким же ставленням до себе. У неділю побудьте на самоті, займіться переоцінкою цінностей і самоаналізом.

Риби

У будні дні Риби зможуть проявити свої організаторські здібності. Постарайтеся правильно розпорядитися своїм часом і ресурсами. Самі непрості питання на цьому тижні вдасться вирішити, ви будете мати хорошу репутацію у начальства і ділових партнерів. На вихідних можуть бути проблеми із самопочуттям - постарайтеся не переїдати та не вживати багато алкоголю. Будьте обережніше в спілкуванні з друзями – можуть бути сварки.