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Стрессы, выгорание и тревожные симптомы: астрологи рассказали, кого подведет здоровье в июне

Коллаж РБК-Украина: Гороскоп здоровья на июнь 2022 года
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которых ждут проблемы со здоровьем в этот период. Кого-то ждут стрессы, кого-то эмоциональное выгорание, а кто-то почувствует тревожные симптомы.

Об этом пишет Joy-pup.

Близнецы

Астрологи говорят, что на работе бешеный ритм может спровоцировать нервный стресс и переутомление. Чтобы избежать этих неприятных проявлений, постарайтесь больше отдыхать.

Рак

В июне 2022 у вас наступит период повышенной тревожности. Совет от звезд - не стоит давать волю негативным эмоциям по любому поводу, иначе потом будете долго укорять.

Весы

Специалисты говорят, что вам стоит прислушаться к сигналам своего организма - они могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Рыбы

Не откладывайте проблемы со здоровьем на потом, а при неприятных симптомах сразу обращайтесь к врачу.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака не повезет в июне больше всего.

Также сообщалось, кому из знаков Зодиака сильно повезет с деньгами.

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