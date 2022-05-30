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Астрологи вычислили главных неудачников июня 2022: каким знакам Зодиака не повезет

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 07:00
Астрологи вычислили главных неудачников июня 2022: каким знакам Зодиака не повезет Фото: Гороскоп на июнь 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2022 подскажет, каким именно знакам Зодиака больше всего не повезет в первый месяц лета. Они могут столкнуться с проблемами на работе, в семье, в отношениях или с деньгами.

Об этом пишет Joy-pup.

Лев

В июне Львам надо быть готовыми к бою, и не избегать его. Будьте спокойнее и контролируйте некоторые свои реакции, с которыми вы можете переборщить. Вам надо быть сдержанными.

Астрологи говорят, что июнь будет испытанием для ваших любовных отношений - возможны ссоры и недоразумения с вашей второй половинкой.

Весы

Если ваша работа связана с отчетами и документацией, в июне будьте особенно внимательны, иначе ошибка грозит потерей денег.

Отношения в браке или с любимым человеком будут нестабильными. Если хотите сохранить их, приготовьтесь идти на компромиссы. Здоровье может подвести, поэтому прислушайтесь к сигналам организма.

Рыбы

В любви У Рыб будет затишье, что позволит сосредоточиться на работе и карьере - это единственная сфера, где все будет неплохо. Те знаки, которые имеют пару, постигнет разочарование в своем партнере.

Не откладывайте проблемы со здоровьем на потом, при неприятных симптомах сразу обращайтесь к врачу.

Ранее мы писали, кому из знаков Зодиака сильно повезет с деньгами.

Также сообщалось, для кого лето станет временем больших перемен.

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