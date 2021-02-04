Страшновато, но кайф: на видео показали развлечения в Карпатах, о которых мало кто знает

В Карпатах помимо горнолыжных спусков, вкусной еды, горячих чанов и достопримечательностей, есть масса вариантов для незабываемых развлечений. Семейная пара тревел-блогеров Макс Узол и Оля Манько, показали, как сделать зимний отдых в горах поистине незабываемым.

Ведущие шоу "У кого больше?" на Новом канале неустанно исследуют самые необычные уголки Украины и делятся впечатлениями со зрителями.

Подняться на вершину лыжных трамплинов (Ворохта)

Ведущие показали уникальное место - спортивную базу "Авангард" с лыжными трамплинами. Там когда-то готовили спортсменов к олимпиадам. "Мощность" главного трамплина - 90 метров. Но работники спортивной базы рассказали, что был рекорд - прыжок на 103 метра.

"Трамплины там построили еще в 1967 году. Выглядит вокруг все так, будто ты попал в прошлое. Но, к счастью, сейчас начали реставрацию. Над трамплинами натянута канатная дорога, по которой можно покататься. Стоит это удовольствие 40 гривен в обе стороны. Признаюсь честно - это страшновато, потому что все оно старое и очень шатается. Но, с другой стороны, в этом есть кайф. Как минимум в том, что там почти нет туристов. Кстати, на горе нас встретили с карпатскими наливками и глинтвейном", - рассказывает Макс.

Лыжные трамплины в Ворохте

Покататься на свободной горнолыжной трассе и сноу-тюбах (Ворохта)

Прямо у лыжных трамплинов находится такая себе альтернатива Буковелю - небольшие горнолыжные трассы.

"Из плюсов: совсем немного людей по сравнению с Буковелем и низкие цены. Представьте, один подъем стоит 40 гривен. Из минусов: горка не очень большая. Хотя, возможно, для кого-то это и плюс, потому что можно поучиться кататься. Но следует учесть, что спуск не очень пологий. Рядом есть кафе, прокат лыж и сноубордов и даже лыжная школа", - говорит блогер.

Рядом есть еще одно развлечение - сноу-тюбинг. Один спуск стоит всего 20 гривен.

"Сначала мы подумали, что горка для детей. Но, поверьте, после спуска мнение изменилось. Очень круто! Ставим сноу-тюбам лайк. Наверное, это лучшее развлечение за 20 гривен", - признается Оля Манько.

Сноу-тюбинг в Ворохте

Поймать обед самостоятельно (Яремче)

Ведущие узнали одну интересную фишку: в Карпатах можно пообедать прямо дома у местных.

"Мы посетили усадьбу "У Стефании", хотя похожих в Карпатах может быть много. Их фишка в том, что можно не просто поесть, как дома, но и самостоятельно поймать себе свой обед. Во дворе у хозяев есть небольшое озеро, где водится карпатская форель. Вам дают удочку и наживку, и буквально за 15 секунд ловите рыбку, которую сразу готовят.

Интересно, что цена такого блюда в ресторане - 1800 грн/кг, а в усадьбе - 350 грн/кг. Рыбу готовят сразу после вылова, и она 100% свеженькая.

В Карпатах можно поймать себе обед

"А еще хозяева накрывают на вашу "поляну" не только рыбку, но и домашние вкусности - печеный картофель, соленые огурцы и помидоры, карпатский чай и, на выбор, самогон или вино", - добавили блогеры.

Как развлечься в Карпатах

Ранее блогеры показали также лайфхак, как увидеть Яремче всего за 15 минут.

Кроме того, они показали самые красивые места совсем рядом с Буковелем.