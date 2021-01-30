Увидеть Яремче за 15 минут: сказочный парк в Карпатах показали на фото

Город Яремче можно увидеть за 15 минут (фото: пресс-служба Нового канала)

Зимний отдых в Карпатах становится доброй традицией среди украинцев. Однако помимо горнолыжных развлечений, горячих чанов и вкуснейшей местной еды есть много интересностей, о которых забывают. Речь идет о местных достопримечательностях.

Так, ведущие Нового канала, блогеры Макс Узол и Оля Манько показали, как увидеть Яремче за 15 минут. Точнее, это будет знакомство с "демо-версией" знаменитого города и его окрестностей.

Конечно же, город лучше смотреть в "полной версии", но перед тем можно вдохновиться в парке-музее "Карпаты в миниатюре".

"Если у вас нет много времени, то в этом месте можно за 15 минут посмотреть на Яремче и его окрестности. Здесь есть все основные достопримечательности края: реалистичные виадуки из Ворохты, тоннели, железнодорожная станция Татаров, мост над водопадом Пробий", - рассказывает Макс Узол.

Город Яремче в парке "Карпаты в миниатюре" (фото: пресс-служба Нового канала)

Вход в музей для взрослых стоит всего 30 гривен, а для детей - 20.

"Территория небольшая, но я "залипшего" надолго. Модели о-о-очень реалистичные. Идеально воспроизведены все элементы декора, все деревяшечки, кресты на храмах. В мини-дворах, возле мини-домов, есть мини-тележки, бочки, насыпана кукуруза. Можно было даже сэкономить на дроне и поснимать здесь все с телефона, - признается ведущий. - Еще этот парк-музей можно назвать своеобразной туристической картой, куда приходишь, выбираешь объекты, которые тебе нравятся, а потом едешь и смотришь их в натуральную величину".

Яремче в парке-музее "Карпаты в миниатюре" (фото: пресс-служба Нового канала)

А еще на выходе с "Карпат в миниатюре" можно попить и набрать с собой чистой минеральной воды из источника.

Макс Узол и Оля Манько побывали в Карпатах

Ранее знаменитые блогеры побывали также в парке будущего под Львовом и поделились впечатлениями.

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