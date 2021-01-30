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Самый старый виадук и "оленья терапия": лучшие места рядом с Буковелем показали на видео

Буковель, Суббота 30 января 2021 13:09
Самый старый виадук и "оленья терапия": лучшие места рядом с Буковелем показали на видео
Буковель порадует туристов неповторимыми виадуками (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Светлана Мащенко

Буковель является одним из самых популярных и самых посещаемых курортных поселков в Карпатах в зимний сезон. Туда едут многие украинские (и не только) туристы, чтобы получить европейский сервис за приемлемую цену. Конечно же главной "фишкой" курорта остаются горнолыжные спуски, но рядом есть много "мастхевных" локаций, посетив которые вы получите настоящее удовольствие.

Ведущие "Нового канала" и по совместительству семейная пара Макс Узол и Оля Манько посоветовали места, которые обязательно надо посетить во время путешествия в Карпаты.

Виадуки (Ворохта)

Виадуки в городе Ворохта без сомнения можно назвать настоящим туристическим чудом. Ведь их там сразу два из шести в Украине. И "фишкой" одного из них являются огромные тематические рисунки.

"Один из виадуков - 130 метров в длину. А самый широкий пролет в нем, что находится над рекой Прут, длиной 23 метра. Но даже не в величине его красота. Мост разрисовали огромными тематическими рисунками: гуцулами с трембитами, гуцулкой с козой, орнаментами, цветами. Построили этот виадук, кстати, пленные итальянцы более ста лет назад, еще во времена Австро-Венгерской империи", - рассказывает Макс Узол.

Второй виадук - больше и считается старейшим в Украине. Он был построен в 1895 году в рамках генплана - соединить железной дорогой Адриатическое и Черное море, но в планы вмешалась Первая мировая война. Длина моста - 200 метров, а самый большой пролет над рекой - 30 метров. Чтобы виадук не разрушился, его закрыли для транспорта.

"А в 2000 году рядом построили дублирующий мост. Поэтому сейчас этот огромный виадук - туристическое место. На него можно подняться и насладиться карпатскими пейзажами сверху", - добавляет ведущий.

Самый старый виадук и &quot;оленья терапия&quot;: лучшие места рядом с Буковелем показали на видео

Виадук в Ворохте (пресс-служба Нового канала)

Водопад Пробий (Яремче)

Несмотря на популярность и людность этого места, посетить его при поездке в Карпаты нужно обязательно. Когда-то водопад был вертикальным и достигал высоты 25 метров. Но из-за промышленных потребностей - сплава деревьев по реке Спрут - его взорвали. Теперь он являет собой цепь из каскадов и порогов, а высота водопада - восемь метров.

"Кажется, небольшой, но один из самых глубоководных в Украине. Здесь очень мощный поток воды, поэтому нужно быть осторожным", - рассказывает Макс Узол и добавляет, что доступ к водопаду открытый, что позволяет подойти к нему на минимальное расстояние, или же посмотреть на него с моста.

Самый старый виадук и &quot;оленья терапия&quot;: лучшие места рядом с Буковелем показали на видео

Водопад Пробий в Яремче (фото: пресс-служба Нового канала)

Яремчанский зверинец (Яремче)

Здесь можно увидеть представителей фауны, которые живут в карпатском лесу. Вход стоит всего 30 гривен, а еще за 20 гривен можно купить угощение для животных - целый килограмм овса. Животные не боятся людей и аккуратно берут еду из рук.

"Очень атмосферное и позитивное место. Многие посетители гуляют с детьми. Можно просто пройтись и отдохнуть, можно покормить животных или погладить их, а можно взобраться на сторожевую башню и посмотреть на зверинец с высоты птичьего полета. А еще мне удалось там пройти некую "оленью терапию". Маленький олененок подошел прямо к нам, поэтому я его и погладила, и покормила. А он меня облизал. Было очень мило", - делится впечатлениями Оля Манько.

Самый старый виадук и &quot;оленья терапия&quot;: лучшие места рядом с Буковелем показали на видео

Зверинец в Яремче (фото: пресс-служба Нового канала)

Блогеры показали роскошные локации украинских Карпат

Ранее журналистам также удалось выяснить, чем отличаются условия отдыха и цены в украинском Буковеле от французского Куршевеля.

Кроме того, ведущие "Орла и Решки" показали на фото и рассказали про дикие традиции африканского племени, где люди пьют кровь и избивают женщин до шрамов.

Также мы писали, что тревел-блогеры поделились опытом, как увидеть туристический город Яремче в Карпатах за 15 минут.

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