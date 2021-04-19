Стеллиум трех планет 20 апреля: кого и в чем ждут резкие перемены
Астролог предупредила об интересном и важном астрологическом событии - стеллиуме Урана с Солнцем, Венерой и Меркурием. Этот аспект подарит каждому из нас новые шансы, возможности, перемены в личной жизни, здоровье и деловых отношениях.
Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Стеллиум Урана с Солнцем, Венерой и Меркурием произойдет в период с 20 по 30 апреля
Уран - это планета будущего, которая отвечает за новые технологии, креативные решения, свободу и электричество, поэтому люди, которые будут вам встречаться в этот период, будут излучать особую привлекательность, магнетизм, остроумие и эксцентричность.
Для творческих людей стеллиум будет давать яркое и неординарное проявление себя, какие-то авангардные идеи. Могут завязаться дружеские отношения с необычными людьми, в чем-то странными, особенно теми, кто занимается наукой, IT, исследованиями, креативным и оригинальным творчеством.
Это благоприятный период для акционерных предприятий, робототехники, клубов по интересам, бизнес-сообществ, политических, электрических и космических организаций. В это время любое прогнозирование и расчеты имеют самые высокие шансы для реализации.
В каких сферах жизни будут перемены
По словам астролога, возможны резкие перемены - дома, в отношениях, на работе, в образе жизни. Могут быть неожиданные приятные и неприятные ситуации. Отличное время, чтоб освободиться от плохих привычек, избавиться раз и навсегда от токсичных людей и дать волю эмоциям.
"Будет хотеться новых впечатлений, нового места жительства, переживаний, свободы. Сказанные слова в этот период могут быть реализованы самым удивительным способом. В мышлении будет присутствовать легкость, быстрота принятия решений, спонтанность и пересмотр ранее принятых решений. Воплощение в жизнь самых фантастических и нереалистических планов, как казалось ранее. Вы можете получить ошеломляющие новости или нужную вам информацию, если сделаете запрос", - рассказывает астролог.
Чего ждать в делах
В бизнесе и финансах: может быть потеря денег, ценных вещей, бессмысленные траты. Нужно внедрять новое и менять методы, если старое не работает. Подстраивайте ситуации к настоящему. В это время можно быть авантюристом, даже немного аферистом. Внезапные выигрыши, легко приходящие и уходящие деньги.
Что изменится в личных отношениях и здоровье
В отношениях возможен разрыв старых связей и неожиданное завязывание новых отношений, увлечения, эксперименты в любви, романтические приключения, авантюризм. Проявление искренней заинтересованности, верности и поиск гармонии. Непредвиденные развязки любовных историй. Очень большая амплитуда в проявлении чувств.
Что касается здоровья, то здесь могут возникнуть непереносимость некоторых продуктов, острые проявления аллергии, непереносимость алкоголя. Неожиданные последствия от приема лекарственных препаратов.
Ранее астролог также рассказала про все самые важные события апреля, которые будут влиять на нашу жизнь.