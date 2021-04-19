Стелліум трьох планет 20 квітня: кого і в чому чекають різкі зміни

Астролог попередила про цікаву і важливу астрологічну подію - стелліум Урану з Сонцем, Венерою і Меркурієм. Цей аспект подарує кожному з нас нові шанси, можливості, зміни в особистому житті, здоров'ї та ділових відносинах.

Стелліум Урану з Сонцем, Венерою і Меркурієм відбудеться в період з 20 по 30 квітня

Уран - це планета майбутнього, яка відповідає за нові технології, креативні рішення, свободу і електрику, тому люди, які будуть вам зустрічатися в цей період, будуть випромінювати особливу привабливість, магнетизм, дотепність і ексцентричність.

Для творчих людей стелліум буде давати яскравий і неординарний прояв себе, якісь авангардні ідеї. Можуть зав'язатися дружні відносини з незвичайними людьми, в чомусь дивними, особливо тими, хто займається наукою, IT, дослідженнями, креативною і оригінальною творчістю.

Це сприятливий період для акціонерних підприємств, робототехніки, клубів за інтересами, бізнес-спільнот, політичних, електричних і космічних організацій. В цей час будь-яке прогнозування і розрахунки мають найвищі шанси для реалізації.

У яких сферах життя будуть зміни

За словами астролога, можливі різкі зміни - вдома, в стосунках, на роботі, в способі життя. Можуть бути несподівані приємні і неприємні ситуації. Відмінний час, щоб звільнитися від поганих звичок, позбавитися раз і назавжди від токсичних людей і дати волю емоціям.

"Буде хотітися нових вражень, нового місця проживання, переживань, свободи. Сказані слова в цей період можуть бути реалізовані самим дивним способом. У мисленні буде присутня легкість, швидкість прийняття рішень, спонтанність та перегляд раніше прийнятих рішень. Втілення в життя самих фантастичних і нереалістичних планів, як здавалося раніше. Ви можете отримати приголомшливі новини чи потрібну вам інформацію, якщо зробите запит", - розповідає астролог.

Чого чекати у справах

В бізнесі і фінансах: може бути втрата грошей, цінних речей, безглузді витрати. Потрібно впроваджувати нове і змінювати методи, якщо старе не працює. Пристосуйте ситуації до теперішнього. У цей час можна бути авантюристом, навіть трохи аферистом. Раптові виграші, легко приходять і йдуть гроші.

Що зміниться в особистих стосунках і здоров'я

У стосунках можливий розрив старих зв'язків і несподіване зав'язування нових взаємин, захоплення, експерименти в коханні, романтичні пригоди, авантюризм. Прояв щирої зацікавленості, вірності і пошук гармонії. Непередбачувані розв'язки любовних історій. Дуже велика амплітуда в прояві почуттів.

Що стосується здоров'я, то тут можуть виникнути непереносимість деяких продуктів, гострі прояви алергії, непереносимість алкоголю. Несподівані наслідки від прийому лікарських препаратів.