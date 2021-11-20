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Солнце в знаке Стрельца: кому это время принесет большую удачу

Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила про особенный период, который связан с переходом Солнца в знак Стрельца. В чем уникальность этого события, которое будет длиться целый месяц - с 22 ноября по 22 декабря - читайте ниже в нашем материале.

Своими знаниями с Lite поделилась известный астролог Арина Атуровна.

По словам эксперта, Солнце в Стрельце будет содействовать пробуждению у людей духа странствий, познания неизведанного, стремлению отправиться если не в кругосветное путешествие, то хотя бы куда-нибудь за город. Эти начинания будут успешными.

Вместе с тем, происходит и усиление таких черт характера, как благородство и великодушие.

В чувствах позитивные эмоции будут преобладать, потому люди будут становиться добродушными, излучать позитив и оптимизм.

"Люди стараются общаться между собой более открыто, стремясь быть максимально толерантным к недостаткам других", - говорит Арина.

Также с 22 ноября может проявляться большой интерес к научным открытиям и достижениям медицины - как традиционной, так и народной.

"Время будет очень благоприятным для тех, кто планировал обратиться с просьбами в разные инстанции и к судебным чиновникам", - добавила эксперт.

Ранее астролог также предупредила про ноябрьское полнолуние, которое совпадет с лунным затмением. Эксперт рассказала, в чем особенность этого периода.

Также Арина Артуровна предупредила о времени Венеры в Козероге, рассказав, кто будет обречен на успех, а кто - на неудачи.

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астролог