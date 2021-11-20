Солнце в знаке Стрельца: кому это время принесет большую удачу

По словам эксперта, Солнце в Стрельце будет содействовать пробуждению у людей духа странствий, познания неизведанного, стремлению отправиться если не в кругосветное путешествие, то хотя бы куда-нибудь за город. Эти начинания будут успешными.

Вместе с тем, происходит и усиление таких черт характера, как благородство и великодушие.

В чувствах позитивные эмоции будут преобладать, потому люди будут становиться добродушными, излучать позитив и оптимизм.

"Люди стараются общаться между собой более открыто, стремясь быть максимально толерантным к недостаткам других", - говорит Арина.

Также с 22 ноября может проявляться большой интерес к научным открытиям и достижениям медицины - как традиционной, так и народной.

"Время будет очень благоприятным для тех, кто планировал обратиться с просьбами в разные инстанции и к судебным чиновникам", - добавила эксперт.