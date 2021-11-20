Сонце в знаку Стрільця: кому цей час принесе велику удачу

За словами експерта, Сонце в Стрільці сприятиме пробудженню у людей духу мандрів, пізнання незвіданого, прагненню відправитися якщо не в кругосвітню подорож, то хоча б куди-небудь за місто. Ці починання будуть успішними.

Разом з тим, відбувається і посилення таких рис характеру, як благородство і великодушність.

У почуттях позитивні емоції будуть переважати, тому люди будуть ставати добродушними, випромінювати позитив і оптимізм.

"Люди намагаються спілкуватися між собою більш відкрито, прагнучи бути максимально толерантним до недоліків інших", - говорить Аріна.

Також з 22 листопада може проявлятися великий інтерес до наукових відкриттів і досягнень медицини - як традиційної, так і народної.

"Час буде дуже сприятливим для тих, хто планував звернутися з проханнями в різні інстанції і до судових чиновників", - додала експерт.