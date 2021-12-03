Солнечное затмение совпадет с новолунием: астролог назвала самые мощные события декабря 2021

Затмение 4 декабря в Стрельце и новолуние в 09:43

В это время все может казаться слишком радостным и оптимистичным, но обольщаться не стоит.

"Мыслить действительно лучше позитивно, но реально - без розовых очков и иллюзий, так как ваши ожидания могут не оправдаться и впоследствии - разочарование и выгорание", - говорит астролог.

Для чего хорош и благоприятен этот период:

для создания бизнес-планов, начала новых предприятий, получения новой вакансии, потенциала карьерного роста;

для сферы издательства и психоаналитики;

для работы в сегменте научных изысканий, творческого развития, интеллектуального направления, хорошие предпосылки для общественной работы;

для обучающего направления - непосредственно учебного процесса, создания дипломных работ, написания диссертаций;

для сферы юриспруденции - в плане разрешения вопросов правового порядка любого уровня, оформления исков и прочей документации;

для начала партийной деятельности, оформления партнерских отношений;

для начала удачного и взаимовыгодного партнерства с компаниями иностранного происхождения, для финансовых вложений в зарубежные банки, инвестирования в фирмы и производственные предприятия;

для развлекательных вояжей, деловых поездок и туристических путешествий, в том числе, организованных в рамках ивент-сервиса;

для коммуникативных действий, направленных на усиление старых отношений и поиск новых связей до 18 декабря, особенно в сфере бизнеса;

для актуальных покупок для спортивной и развлекательной сферы;

для занятий спортом и фитнесом;

для личностного развития артистической составляющей и всего, что связано с искусством;

для развлечений с пользой для собственного развития - ивент-организация банкетов, юбилеев и прочих актуальных мероприятий;

для отправки товаров почтой;

для финансовых операций личного характера - займов, депозитов, решения долговых обязательств.

Отметим, что в Украине затмение видно не будет. Его можно будет наблюдать из Антарктиды и частично - Южной Африки и южной части Атлантического океана. Событие будет необычным, поскольку путь полного затмения будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду. Большинство путей затмения проходят с запада на восток.

В 07:33 (9:33 по Киеву) всемирному координированному времени ожидается момент наибольшего затмения.

Марс в квадрате с Юпитером

Это событие началось 1 декабря и будет длиться до 22 числа.

"Неудержимые желания, происхождение которых не поддается здравому смыслу. В это время рекомендовано не брать на себя непосильную ношу, а также то, с чем вы не сможете справиться априори. Риск здесь неоправдан, так как потери могут быть необратимыми", - советует астролог.

Что ждет в бизнесе

В данной сфере чрезвычайно опасны ничем не оправданные амбиции, большой уровень самомнения, необоснованного честолюбия. Все это может провоцировать неправильный ход мыслей и действий, когда вседозволенность не воспринимается как негативный фактор.

В результате вероятны большие финансовые потери, разрыв выгодных контрактов и как следствие - невосполнимые убытки. Также весьма велик риск краж и ограблений. Все это касается и политической ситуации в Украине и за пределами страны.

Издательское дело сопряжено с неудачами, базой которых является все то же самомнение и непродуманность действий. Ксенофобия, фанатическое навязывание собственного мнения, отсутствие корпоративной этики, дурной вкус - все это будет проявляться с максимальным уклоном, что может привести к утрате нормальной коммуникации на всех уровнях, как с подчиненными, так и с вышестоящими органами.

Стоит также опасаться мошеннических действий со стороны и спекулятивных сентенций. Жертвой при этом может стать кто угодно.

Здоровье также под угрозой

Указанный выше аспект оказывает огромное влияние на развитие негативной составляющей. Здесь можно будет наблюдать практически все - и внешнюю напряженность, и раздражение, и неуравновешенность в отношении с окружающими.

"Организм будет демонстрировать изменения, источник которых - психосоматика. Есть также большая вероятность обострения хронических болезней. Особенно актуальными будут проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом", - рассказывает Арина.

Что ждет в любви, семье и отношениях

Большое влияние Марса будет наблюдаться в действиях, связанных с юридической стороной семейной и бытовой жизни. Чаще всего это касается разводов, подачи исков на раздел имущества и прочее.

Есть большой риск непредвиденных трат из семейного бюджета. Особенно во время ретроградной Венеры - после 19 декабря.

Ретроградная Венера начнется в день последнего полнолуния - 19 декабря

19 декабря Венера начнет ретроградное движение и пробудет в этом состоянии до 1 февраля.

Это время соплей - слез, переоценки, расставания, убытков…

Астролог говорит, что в состоянии ретроградности Венера бывает на протяжении около 40 дней приблизительно каждые полтора года. При обратном движении планеты все то, за что она отвечает, находится в абсолютно другом измерении.

"Особенный эмоциональный всплеск, нестабильность настроения, хандра и тоска - яркие примеры того, что ожидает человека в этот период. Именно в это время нередко принимаются решения по радикальной смене имиджа, также происходит переоценка ценностей", - говорит астролог.

В эти дни очень часто возникает желание вернуться к старым связям, восстановить то, что было разрушено или недоделано давно. Даже если поиск старых партнеров не предусмотрен планами, неожиданная встреча может произойти сама собой.

В данном периоде очень важно разобраться не только в своих чувствах в личном плане, но и решить деловые и финансовые вопросы.

"Этот аспект также предполагает разрыв связей - в том случае, если такая проблема назревала уже давно. Как правило, ретроградное время позволяет намного легче пережить все внутренние и внешние катаклизмы и подготовиться к новому витку отношений или сотрудничества.

Не давайте в долг и не ждите ничего хорошего от отношений, что зародились в это время

В плане личных отношений нужно сказать, что те из них, которые зародились во время ретроградной Венеры, никакого будущего не предполагают.

Особое внимание следует уделять финансовым вопросам. Не нужно давать деньги в долг, с некоторой долей осторожности надо отнестись к депозитным вкладам.

"Если вам предлагают что-то купить по выгодной цене, или вы решили воспользоваться акционной скидкой при покупке товара - скорее всего, никакой пользы такие приобретения не принесут, и деньги будут просто выброшены на ветер", - рекомендует эксперт.

При ретроградной Венере нерекомендовано:

начинать новые знакомства и отношения, решать вопросы, связанные с бракосочетанием;

пользоваться услугами ивент-компаний для проведения торжеств и праздников;

приобретать предметы роскоши, интерьерные элементы, антиквариат, дорогие вещи;

заниматься бизнес-планом, делать финансовые вливания, снимать депозиты - все действия, касающиеся денег, желательно отменить;

проводить мероприятия, касающиеся юрисдикции - заключение договоров, проведение финансовых операций…

делать незапланированные хирургические операции, новые косметологические процедуры, а также заказывать сложные косметические процедуры, связанные с вмешательством в структуру тканей;

приобретать и создавать компании, оформлять патенты.

При ретроградной Венере рекомендовано:

приводить к завершению дела, которые были начаты раньше, проекты, связанные со сферой Венеры - мир моды, красоты, искусство и прочее;

заняться переоценкой личных эстетических и этических ценностей;

взглянуть по-другому на брак и деловые отношения в бизнесе;

пересмотреть состав своего гардероба, выбросить или отдать на благотворительность лишние или ненужные вещи;

посвятить время духовному росту - посещать заведения культуры;

уделить внимание реализации собственных творческих изысканий - полезно будет заняться делами, которые всегда откладывали на потом;

уделять больше времени близким людям, родителям и детям;

заняться обустройством домашнего пространства, его эстетической частью;

заниматься рукоделием или попробовать новое хобби.

Ингрессия Марса в знак Зодиака Стрелец 13 декабря

Астролог говорит, что Марс в это время вырывается на свободу. Именно этот период ознаменован властью Юпитера, что дает широкое поле действия для людей бизнеса и всех, кто связан со сферой влияния.

Сейчас можно строить далеко идущие планы, разрабатывать новые направления, создавать концепцию их реализации. Несмотря на то, что позитивный исход такого планирования может быть не всегда, но начало для новых дел все же будет заложено однозначно.

В данный период можно планировать новые корпоративные слияния, искать рынки сбыта и поставщиков, нащупывать связи для сотрудничества с зарубежными партнерами. Рекомендовано уделить время проведению научных экспериментов, созданию плана крупных спортивных и других мероприятий.

У стартапов, которые запускаются в это время, есть очень хороший потенциал для эффективного развития и расширения в дальнейшем.

В сфере политики будет наблюдаться повышение активности всех оппонентов. Вполне возможны бурные споры и обсуждения, конфликт интересов и прочие факторы, без которых обойтись невозможно.

Некая опасность поджидает тех, кто берется за дело, объективно не оценив заранее свой рабочий и творческий потенциал. Переоценивание своих возможностей и недооценка способностей конкурента зачастую являются предпосылками для непродуктивного управления и большого риска финансовых потерь.

Переход Меркурия в Козерог 13 декабря в 20:20

В этот период необходимо отделять все иллюзорное от реального, а также решать только злободневные вопросы. Обычно - те, которые касаются карьеры, финансов и трудовой деятельности.

"Информация подается максимально краткая и конкретная. Бессмысленных шуток и непродуманных действий желательно избегать - от этого зачастую зависит итог мероприятия. Очень важно демонстрировать свою компетентность и профессионализм", - советует Арина Артуровна.

Быть откровенным в эти дни очень сложно, да и часто лишено всякого смысла. Все коммуникации между партнерами, начальниками и подчиненными происходят без всяких сантиментов, точно, кратко и по существу. Кроме того, этот период благоприятен для планирования, где каждый акцент и любой нюанс должен обязательно учитываться.

Новости, как правило, воспринимаются с некой долей отстраненности и достаточно холодно. Ничто не принимается на веру, присутствует также определенная доля скептицизма. Поэтому инфовойна или курсы от недалеких блогеров типа "загадай желание и все сбудется" вряд ли сработает.

Есть большая вероятность появления соблазна решать проблемы в делах, обходя закон. В этом случае на поблажки судьбы рассчитывать не стоит - все нарушения будут выявлены и доказаны. Нарушение рабочего распорядка может грозить потерей работы.

"Не стоит пренебрегать предложениями по деловым поездкам, но перед тем, как соглашаться, нужно тщательно продумать их целесообразность", - резюмировала Арина Артуровна.