Сонячне затемнення співпаде з молодиком: астролог назвала найпотужніші події грудня 2021

Затемнення 4 грудня в Стрільці і молодик о 09:43

В цей час все може здаватися занадто радісним і оптимістичним, але спокушатися не варто.

"Мислити дійсно краще позитивно, але реально - без рожевих окулярів і ілюзій, так як ваші очікування можуть не виправдатися і згодом - розчарування і вигорання", - говорить астролог.

Для чого хороший і сприятливий цей період:

для створення бізнес-планів, початку нових підприємств, отримання нової вакансії, потенціалу кар'єрного росту;

для сфери видавництва та психоаналітики;

для роботи в сегменті наукових досліджень, творчого розвитку, інтелектуального спрямування, хороші передумови для суспільної роботи;

для навчального напряму - безпосередньо навчального процесу, створення дипломних робіт, написання дисертацій;

для сфери юриспруденції - в плані вирішення питань правового порядку будь-якого рівня, оформлення позовів та іншої документації;

для початку партійної діяльності, оформлення партнерських відносин;

для початку вдалого і взаємовигідного партнерства з компаніями іноземного походження, для фінансових вкладень в зарубіжні банки, інвестування в фірми і виробничі підприємства;

для розважальних вояжів, ділових поїздок і туристичних подорожей, в тому числі, організованих в рамках івент-сервісу;

для комунікативних дій, спрямованих на посилення старих відносин і пошук нових зв'язків до 18 грудня, особливо в сфері бізнесу;

для актуальних покупок для спортивної та розважальної сфери;

для занять спортом і фітнесом;

для особистісного розвитку артистичної складової і всього, що пов'язано з мистецтвом;

для розваг з користю для власного розвитку - івент-організація банкетів, ювілеїв та інших актуальних заходів;

для відправки товарів поштою;

для фінансових операцій особистого характеру-позик, депозитів, вирішення боргових зобов'язань.

Зазначимо, що в Україні затемнення видно не буде. Його можна буде спостерігати з Антарктиди і частково-Південної Африки і південної частини Атлантичного океану. Подія буде незвичайною, оскільки шлях повного затемнення буде рухатися зі сходу на захід через Західну Антарктиду. Більшість шляхів затемнення проходять із заходу на схід.

О 07:33 (9:33 за Києвом) всесвітнього координованого часу очікується момент найбільшого затемнення.

Марс у квадраті з Юпітером

Ця подія розпочалася 1 грудня і триватиме до 22 числа.

"Нестримні бажання, походження яких не піддається здоровому глузду. В цей час рекомендовано не брати на себе непосильну ношу, а також те, з чим ви не зможете впоратися апріорі. Ризик тут невиправданий, так як втрати можуть бути незворотними", - радить астролог.

Що чекає в бізнесі

У даній сфері надзвичайно небезпечні нічим не виправдані амбіції, великий рівень зарозумілості, необгрунтованого честолюбства. Все це може провокувати неправильний хід думок і дій, коли вседозволеність не сприймається як негативний фактор.

В результаті ймовірні великі фінансові втрати, розрив вигідних контрактів і як наслідок - непоправні збитки. Також вельми великий ризик крадіжок і пограбувань. Все це стосується і політичної ситуації в Україні і за межами країни.

Видавнича справа пов'язана з невдачами, базою яких є все та ж зарозумілість і непродуманість дій. Ксенофобія, фанатичне нав'язування власної думки, відсутність корпоративної етики, поганий смак - все це буде проявлятися з максимальним ухилом, що може привести до втрати нормальної комунікації на всіх рівнях, як з підлеглими, так і з вищестоящими органами.

Варто також побоюватися шахрайських дій з боку і спекулятивних сентенцій. Жертвою при цьому може стати хто завгодно.

Здоров'я також під загрозою

Зазначений вище аспект має величезний вплив на розвиток негативної складової. Тут можна буде спостерігати практично все - і зовнішню напруженість, і роздратування, і неврівноваженість у ставленні з оточуючими.

"Організм буде демонструвати зміни, джерело яких - психосоматика. Є також велика ймовірність загострення хронічних хвороб. Особливо актуальними будуть проблеми з печінкою і шлунково-кишковим трактом", - розповідає Аріна.

Що чекає в любові, сім'ї і відносинах

Великий вплив Марса буде спостерігатися в діях, пов'язаних з юридичною стороною сімейного та побутового життя. Найчастіше це стосується розлучень, подачі позовів на розділ майна та інше.

Є великий ризик непередбачених витрат з сімейного бюджету. Особливо під час ретроградної Венери - після 19 грудня.

Ретроградна Венера розпочнеться в день останнього повного Місяця - 19 грудня

19 грудня Венера почне ретроградний рух і пробуде в цьому стані до 1 лютого.

Це час соплів - сліз, переоцінки, розставання, збитків…

Астролог каже, що в стані ретроградності Венера буває протягом близько 40 днів приблизно кожні півтора року. При зворотному русі планети все те, за що вона відповідає, знаходиться в абсолютно іншому вимірі.

"Особливий емоційний сплеск, нестабільність настрою, нудьга і туга - яскраві приклади того, що очікує людину в цей період. Саме в цей час нерідко приймаються рішення щодо радикальної зміни іміджу, також відбувається переоцінка цінностей", - говорить астролог.

У ці дні дуже часто виникає бажання повернутися до старих зв'язків, відновити те, що було зруйновано або недороблено давно. Навіть якщо пошук старих партнерів не передбачений планами, несподівана зустріч може відбутися сама собою.

В даному періоді дуже важливо розібратися не тільки в своїх почуттях в особистому плані, але і вирішити ділові та фінансові питання.

"Цей аспект також передбачає розрив зв'язків - в тому випадку, якщо така проблема назрівала вже давно. Як правило, ретроградний час дозволяє набагато легше пережити всі внутрішні і зовнішні катаклізми і підготуватися до нового витка відносин або співпраці.

Не давайте в борг і не чекайте нічого хорошого від відносин, що зародилися в цей час

У плані особистих відносин потрібно сказати, що ті з них, які зародилися під час ретроградної Венери, ніякого майбутнього не допускають.

Особливу увагу слід приділяти фінансовим питанням. Не потрібно давати гроші в борг, з деякою часткою обережності треба поставитися до депозитних вкладів.

"Якщо вам пропонують щось купити за вигідною ціною, або ви вирішили скористатися акційною знижкою при купівлі товару - швидше за все, ніякої користі такі придбання не принесуть, і гроші будуть просто викинуті на вітер", - рекомендує експерт.

При ретроградній Венері нерекомендовано:

починати нові знайомства і відносини, вирішувати питання, пов'язані з одруженням;

користуватися послугами івент-компаній для проведення урочистостей і свят;

купувати предмети розкоші, інтер'єрні елементи, антикваріат, дорогі речі;

займатися бізнес-планом, робити фінансові вливання, знімати депозити - всі дії, що стосуються грошей, бажано скасувати;

проводити заходи, що стосуються юрисдикції-укладання договорів, проведення фінансових операцій…

робити незаплановані хірургічні операції, нові косметологічні процедури, а також замовляти складні косметичні процедури, пов'язані з втручанням в структуру тканин;

купувати і створювати компанії, оформляти патенти.

При ретроградній Венері рекомендовано:

приводити до завершення справи, які були розпочаті раніше, проекти, пов'язані зі сферою Венери - світ моди, краси, мистецтво та інше;

зайнятися переоцінкою особистих естетичних та етичних цінностей;

поглянути по-іншому на шлюб і ділові відносини в бізнесі;

переглянути склад свого гардеробу, викинути або віддати на благодійність зайві або непотрібні речі;

присвятити час духовному зростанню - відвідувати заклади культури;

приділити увагу реалізації власних творчих пошуків - корисно буде зайнятися справами, які завжди відкладали на потім;

приділяти більше часу близьким людям, батькам і дітям;

зайнятися облаштуванням домашнього простору, його естетичної частиною;

займатися рукоділлям або спробувати нове хобі.

Інгресія Марса в знак Зодіаку Стрілець 13 грудня

Астролог каже, що Марс в цей час виривається на свободу. Саме цей період ознаменований владою Юпітера, що дає широке поле дії для людей бізнесу і всіх, хто пов'язаний зі сферою впливу.

Зараз можна будувати далекосяжні плани, розробляти нові напрямки, створювати концепцію їх реалізації. Незважаючи на те, що позитивний результат такого планування може бути не завжди, але початок для нових справ все ж буде закладено однозначно.

В даний період можна планувати нові корпоративні злиття, шукати ринки збуту і постачальників, намацувати зв'язки для співпраці із зарубіжними партнерами. Рекомендовано приділити час проведенню наукових експериментів, створенню плану великих спортивних та інших заходів.

У стартапів, які запускаються в цей час, є дуже хороший потенціал для ефективного розвитку і розширення надалі.

У сфері політики спостерігатиметься підвищення активності всіх опонентів. Цілком можливі бурхливі суперечки і обговорення, конфлікт інтересів та інші фактори, без яких обійтися неможливо.

Певна небезпека чекає тих, хто береться за справу, об'єктивно не оцінивши заздалегідь свій робочий і творчий потенціал. Переоцінювання своїх можливостей і недооцінка здібностей конкурента часто є передумовами для непродуктивного управління і великого ризику фінансових втрат.

Перехід Меркурія в Козеріг 13 грудня о 20:20

У цей період необхідно відокремлювати все ілюзорне від реального, а також вирішувати тільки злободенні питання. Зазвичай - ті, які стосуються кар'єри, фінансів і трудової діяльності.

"Інформація подається максимально коротка і конкретна. Безглуздих жартів і непродуманих дій бажано уникати - від цього часто залежить підсумок заходу. Дуже важливо демонструвати свою компетентність і професіоналізм", - радить Аріна Артуровна.

Бути відвертим в ці дні дуже складно, та й часто позбавлене всякого сенсу. Всі комунікації між партнерами, начальниками і підлеглими відбуваються без всяких сентиментів, точно, коротко і по суті. Крім того, цей період сприятливий для планування, де кожен акцент і будь-який нюанс повинен обов'язково враховуватися.

Новини, як правило, сприймаються з якоюсь часткою відстороненості і досить холодно. Ніщо не приймається на віру, присутня також певна частка скептицизму. Тому інфовійна або курси від недалеких блогерів типу "загадай бажання і все збудеться" навряд чи спрацює.

Є велика ймовірність появи спокуси вирішувати проблеми в справах, обходячи закон. У цьому випадку на поблажки долі розраховувати не варто - всі порушення будуть виявлені і доведені. Порушення робочого розпорядку може загрожувати втратою роботи.

"Не варто нехтувати пропозиціями щодо ділових поїздок, але перед тим, як погоджуватися, потрібно ретельно продумати їх доцільність", - резюмувала Аріна Артуровна.