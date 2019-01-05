Солнечное затмение 6 января: астролог рассказал, чего опасаться в этот день

Фото: Затмение (pixabay.com)

Беременные женщины очень сильно чувствуют приближение затмения

6 января 2019 года украинцы смогут ощутить на себе солнечное затмение. Астролог Наталья Анисимова дала рекомендации, что же делать в этот день, а также чего следует избегать. Своими советами она поделилась на страничке в Instagram.

По ее словам, приближение затмения чувствуется заранее. Сильнее всего ощущают женщины в положении, маленькие дети, а также пожилые люди, которые имеют проблемы с сердечным ритмом. Астролог рекомендует проявить к таким людям максимум внимания, если они есть в вашем окружении.

"Затмения призывают настраиваться на свой внутренний мир и ограничивать социальную активность. Лучше пребывать в этот день в медитативном состоянии", - порекомендовала Анисимова.

Советы на 6 января 2019 года:

Обязательно подумайте, какие качества мешают вам жить жизнью вашей мечты? Готовы ли вы изменить их? Выпишите себе те качества, которые вам необходимо развивать в ближайшие полгода. Не смотрите на внешние достижения, смотрите внутрь себя. Какие качества помогут вам достичь того, о чем вы мечтаете?

Оцените на 10 баллов успешность ваших семейных отношений и карьерной реализации. Хорошо если числа приблизительно равны. Разница более, чем в 5 баллов показывает ваш дисбаланс. Каких личных качеств вам не хватает чтобы быть в балансе? Наметьте шаги для исправления ситуации.

Если ваш день рождения выпадает на день затмения, то не рекомендую в этот день собирать большие компании, много есть и употреблять алкоголь. Так вы потеряете связь с вашим Я и слабо будете чувствовать подсказки в течение года о том, куда же вам стоит двигаться.

Управитель затмения - Сатурн, и нам нужно уважить его. Сатурн транслирует принцип минимализма, аскезы, точности, структурности, чувства долга. Затмение покажет насколько сильны в вас эти качества. Старые долги, невыполненные обязательства могут породить новый цикл проблем. Вспоминайте и исправляйте.

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В день затмения рекомендуется ограничить себя в еде и общении. Убирайте все, что мешает вам двигаться к раскрытию себя! Хорошо в день затмения проводить уборку, это сигнал Вселенной о том, что вы готовы расчищать дорогу и двигаться дальше!

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