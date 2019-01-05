Сонячне затемнення 6 січня: астролог розповів, чого побоюватися в цей день

Фото: Затемнення (pixabay.com)

Вагітні жінки дуже сильно відчувають наближення затемнення

6 січня 2019 року українці зможуть відчути на собі сонячне затемнення. Астролог Наталя Анісімова дала рекомендації, що ж робити в цей день, а також чого слід уникати. Своїми порадами вона поділилася на сторінці Instagram.

За її словами, наближення затемнення відчувається заздалегідь. Найсильніше відчувають жінки в положенні, маленькі діти, а також літні люди, які мають проблеми з серцевим ритмом. Астролог рекомендує проявити таким людям максимум уваги, якщо вони є у вашому оточенні.

"Затемнення закликають налаштовуватися на свій внутрішній світ і обмежувати соціальну активність. Краще перебувати в цей день в медитативному стані", - порекомендувала Анісімова.

Поради на 6 січня 2019 року:

Обов'язково подумайте, які якості заважають вам жити життям вашої мрії? Чи готові ви змінити їх? Випишіть собі ті якості, які вам необхідно розвивати в найближчі півроку. Не дивіться на зовнішні досягнення, дивіться всередину себе. Які якості допомогли вам досягти того, про що ви мрієте?

Оцініть на 10 балів успішність ваших сімейних відносин і кар'єрної реалізації. Добре якщо числа приблизно рівні. Різниця більш, ніж в 5 балів показує ваш дисбаланс. Якихось особистих якостей вам не вистачає, щоб бути в балансі? Намітьте кроки для виправлення ситуації.

Якщо ваш день народження припадає на день затемнення, то не рекомендую в цей день збирати великі компанії, багато є і вживати алкоголь. Так ви втратите зв'язок з вашим Я і слабо будете відчувати підказки протягом року про те, куди ж вам варто рухатися.

Управитель затемнення - Сатурн, і нам потрібно вшановувати його. Сатурн транслює принцип мінімалізму, аскези, точності, структурності, почуття обов'язку. Затемнення покаже наскільки сильні у вас ці якості. Старі борги, невиконані зобов'язання можуть породити новий цикл проблем. Згадуйте і виправляйте.

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У день затемнення рекомендується обмежити себе в їжі та спілкуванні. Забирайте все, що заважає вам рухатися до розкриття себе! Добре в день затемнення проводити прибирання, це сигнал Всесвіту про те, що ви готові розчищати дорогу і рухатися далі!

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