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Солистка ВИА Гры решила отказаться от российского гражданства и стать украинкой

Коллаж РБК-Украина: Ульяна Синецкая хочет стать украинкой
Автор: Светлана Мащенко

Солистка группы ВИА Гра Ульяна Синецкая решила отказаться от российского гражданство и получить украинский паспорт.

Об этом в эфире YouTube-шоу Слава+ рассказал бойфренд певицы Никита Алексеев (ALEKSEEV).

26-летняя певица - уроженка Тюменской области. С 2018-го года девушка в отношениях с певцом.

Артист говорит, что его возлюбленная абсолютно на его стороне и они вместе. Никита сначала был в Киеве, потом в Броварах. Уляна некоторое время была в Европе, но потом возлюбленные воссоединились.

"Понятно, если она вернулась сюда, то она абсолютно на нашей стороне. Она абсолютно верит в то, что добро на нашей стороне. Я, как мужчина, который ее очень любит, хочу для нее только лучшего в будущем. Поэтому я очень хочу изменить ее гражданство", - сказал Никита.

Сменить гражданство с российского на украинское сейчас непросто. Но пара делает все возможное.

"Она живет здесь четыре года со мной, от самого начала наших отношений, она хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной", - добавил артист.

Ранее мы писали, как живет сейчас и чем занимается Лия Меладзе, 18-летняя дочь Константина Меладзе, которая до войны была в Киеве.

Также сообщалось, что ведущего Орла и Решки, потерявшего в Мариуполе маму, обвинили в предательстве.

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ВИА Гра