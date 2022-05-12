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Солістка ВІА Гри вирішила відмовитися від російського громадянства і стати українкою

Колаж РБК-Україна: Уляна Синецька хоче стати українкою
Автор: Світлана Мащенко

Солістка групи ВІА Гра Уляна Синецька вирішила відмовитися від російського громадянство і отримати український паспорт.

Про це в ефірі YouTube-шоу Слава+ розповів бойфренд співачки Микита Алексєєв (ALEKSEEV).

26-річна співачка - уродженка Тюменської області. З 2018-го року дівчина у стосунках зі співаком.

Артист каже, що його кохана абсолютно на його боці і вони разом. Микита спочатку був у Києві, потім у Броварах. Уляна деякий час була в Європі, але потім кохані возз'єдналися.

"Зрозуміло, якщо вона повернулася сюди, то вона абсолютно на нашому боці. Вона абсолютно вірить в те, що добро на нашому боці. Я, як чоловік, який її дуже кохає, хочу для неї тільки кращого в майбутньому. Тому я дуже хочу змінити її громадянство", - сказав Микита.

Змінити громадянство з російського на українське зараз непросто. Але пара робить все можливе.

"Вона живе тут чотири роки зі мною, від самого початку наших відносин, вона хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поруч зі мною", - додав артист.

Раніше ми писали, як живе зараз і чим займається Лія Меладзе, 18-річна донька Костянтина Меладзе, яка до війни була в Києві.

Також повідомлялося, що ведучого Орла і Решки, який втратив в Маріуполі маму, звинуватили в зраді.

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ВІА Гра