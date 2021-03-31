Соединение Венеры с Солнцем: астролог предупредила о рисках и рассказала, кому повезет

Астролог рассказывает, что такой аспект реализуется в общественных, артистических, романтических делах, сферах искусства, красоты, стиля, косметологии и финансов.

"В течение этого времени важно установить гармонию в деловых, общественных, любовных и супружеских взаимоотношениях. Важные взаимоотношения могут страдать из-за финансовых проблем или из-за нетерпимости и несдержанности в высказываниях", - предупреждает Арина.

С 4 по 14 апреля высокие шансы заключить выгодные сделки, контракты и повысить свой финансовый уровень через спекуляции.

Этот период характеризуется высокой эмоциональной чувствительностью, любое действие партнера может очень сильно цеплять вас как в плюс, так и в минус. Ответные реакции также могут быть импульсивными и резкими.

"Повышается влюбчивость и количество связей, особенно у женщин, поэтому вы можете стоять перед выбором - какого партнера выбрать. Так как Венера у нас оценщик, то лучше всего совершать выбор после 14 числа, когда Венера зайдет в знак Телец и станет более спокойная, содержательная и стабильная", - говорит астролог.

В другом ключе такой аспект может давать разгульный образ жизни в поисках приключений, удовольствий, а также самолюбование и нарциссизм без каких-либо основ для этого.

Также нецелесообразное прожигание времени и денег, вещизм, безвкусицу, поверхностность в чувствах и нездоровый меркантилизм.

"Аспект повышает тягу к сладкому и алкоголю, поэтому негативно может повлиять на ваше здоровье. Этот период благоприятен, чтоб преобразить себя, нанять стилиста, сходить к косметологу, в салон красоты, обновить гардероб", - советует эксперт.