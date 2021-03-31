З'єднання Венери з Сонцем: астролог попередила про ризики і розповіла, кому пощастить

Астролог розповідає, що такий аспект реалізується в громадських, артистичних, романтичних справах, сферах мистецтва, краси, стилю, косметології та фінансів.

"Протягом цього часу важливо встановити гармонію в ділових, громадських, любовних і подружніх взаєминах. Важливі взаємини можуть страждати через фінансові проблеми або через нетерпимість і нестриманість у висловлюваннях", - попереджає Аріна.

З 4 по 14 квітня високі шанси укласти вигідні угоди, контракти та підвищити свій фінансовий рівень через спекуляції.

Цей період характеризується високою емоційною чутливістю, будь-яка дія партнера може дуже сильно чіпляти вас як у плюс, так і мінус. Відповідні реакції також можуть бути імпульсивними і різкими.

"Підвищується влюбливість і кількість зв'язків, особливо у жінок, тому ви можете стояти перед вибором - якого партнера вибрати. Позаяк Венера у нас оцінювач, то краще всього здійснювати вибір після 14 числа, коли Венера зайде в знак Тельця і стане більш спокійна, змістовна і стабільна", - говорить астролог.

В іншому ключі такий аспект може давати розгульний спосіб життя в пошуках пригод, задоволень, а також самозамилування і нарцисизм без жодних основ для цього.

Також недоцільне марнування часу і грошей, несмак, поверховість у почуттях і нездоровий меркантилізм.

"Аспект підвищує тягу до солодкого і алкоголю, тому негативно може вплинути на ваше здоров'я. Цей період сприятливий, щоб перетворити себе, найняти стиліста, сходити до косметолога, в салон краси, оновити гардероб", - радить експерт.