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Мартовское полнолуние в Весах: что запрещено делать, чтобы не привлечь неудачу

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 21:00
Мартовское полнолуние в Весах: что запрещено делать, чтобы не привлечь неудачу Фото: Мартовское полнолуние в Весах (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Полнолуние в Весах состоится вечером 28 марта и пройдет в знаке Зодиака Весы. Астролог советует соблюдать максимум деликатности в поведении и высказываниях, чтобы не навлечь на себя неприятности.

О рисках и возможностях, которое нам даст мартовское полнолуние, рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна.

Полнолуние состоится в 21:48

Событие высветит все проблемы и нюансы, которые имеются у вас в партнерских отношениях (личных, бизнесовых, семейных), так как в этот период буду хорошо видны минусы и плюсы любой ситуации. И решения этих проблем будут приходить через дипломатию, консенсус и удовлетворение обеих сторон.

Что нужно сделать в это время

Астролог советует быть дипломатичнее и научиться слушать близких.

"Уберите свой эгоцентризм и прислушайтесь к партнеру. И тогда полнолуние поможет указать вам, с кем вам стоит вести совместные проекты, с кем и как выстраивать долгосрочные перспективные отношения, каким образом выстроить командную роботу", - рассказывает она.

Это отличное время, чтоб уменьшить дозу формальности, проявить аристократизм, хорошие манеры, посоветоваться с коллегами или компетентными людьми в своей отрасли.

Как нельзя себя вести во время полнолуния

Во время полнолуния не стоит провоцировать конфликты, проявлять недоброжелательность, эгоизм и хамство.

"Это будет чревато срывом сделок и планов. Даже у заядлых грубиянов в это время появится готовность к диалогу", - резюмировала астролог.

Ранее астролог рассказала также про все ключевые события марта 2021, которые могут тем или иным образом повлиять на нашу жизнь.

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