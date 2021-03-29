Сны в ночь на 29 марта - вещие: что категорически запрещено делать, все традиции на сегодня

Сегодня именины празднуют Александр, Трофим, Юлиан.

Что принято делать 29 марта

Наши предки призывали 29 марта прощать все обиды. В этот день необходимо смирить гордыню и разрешить старые разногласия.

Также в этот день принято было запоминать сны. Считалось, что они предрекают ближайшее будущее. По ним также могли судить о будущем урожае.

Особое отношение было не только к подсознанию, но и к знакам дня. Считалось, что многие встречи, новые знакомства 29 марта являются судьбоносными. Поэтому в этот день считалось хорошим тоном пойти знакомиться и искать суженую.

Запреты на сегодня

В этот день категорически нельзя было ругаться с близкими. Считалось, что это чревато не только длительным конфликтом, но и бедой, которая может прийти в дом спорщиков.

Также нельзя в этот день давать деньги в долг, иначе рискуете весь следующий год провести в нищете.

Приметы