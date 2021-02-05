Снегопады и сильные морозы: синоптики снова обновили прогноз погоды

Погода в Украине в субботу, 6 февраля, ожидается пасмурная и холодная в большинстве областей. Часть страны накроет снегопадами, местами сильными, а температура начнет опускаться ниже 10 градусов мороза.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке Украины будет без осадков, небольшой ветер. Ночью в регионе от -13 до -8 градусов, днем от -5 до -3 градусов.

Южные области снова накроет снегопадами, местами возможен мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха ночью составит от -6 до -3 градусов, днем ожидается от -3 до -1 градуса. В Крыму пройдет сильный мокрый снег, ночью до -3 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

В северной части страны без осадков, небольшой ветер. Ночная температура упадет до -12 -10 градусов, днем ожидается от -7 до -5 градусов.

На западе синоптики обещают сильный снег, местами мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы опустится до -9 -5 градусов, днем ожидается от -4 до -1 градуса.

В центральной части страны без существенных осадков, солнечно. Ночью столбики термометров покажут от -14 до -10 градусов, днем от -5 до -3 градусов.

В Киеве 6 февраля без осадков, ветер северо-западный, местами с порывами. Ночью в столице от -10 до -8 градусов, днем от -6 до -4 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 6 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды на выходных.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали даты, когда в Украину придут морозы в -25 градусов.