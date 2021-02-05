Заморозит капитально: синоптики предупредили о похолодании и снегопадах

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится и на большинство регионов снова обрушатся сильные морозы и снегопады. В тех областях, где температура воздуха будет не очень низкой, будут идти дожди.

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что на Украину надвигаются сильные морозы и самая холодная погода ожидается в северной части и на северо-востоке страны. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"На выходных в Украине обещают мороз. Самой холодной ожидается северная часть Украины и северо-восток. В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10 -15 градусов, в ночь на воскресенье местами -15 -22 градуса. Днем в субботу будут щипать за щеки -4 -9 градусов, в воскресенье -9 -12 градусов", - предупредила синоптик.

Карта погоды

На остальной территории Украины Диденко спрогнозировала понижение температуры, особенно в ночные часы, но не так сильно.

"На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4 -10 градусов, в центральной части -9 -15 градусов, днем в субботу -1 -6 градусов, в воскресенье -4 -9 градусов", - отметила синоптик.

Антициклон Gizela принесет в Украину сухую погоду, но часть регионов захватит осадками в виде снега и дождя.

"6 февраля предполагается снег на Юге и на юго-западе, а 7 февраля снег пройдет по всей западной части. На Закарпатье и на юге Крыма – вероятен дождь", - предупредила Диденко.

Карта погоды

В Киеве выходные будут холодными и в воскресенье температура воздуха резко начнет падать, а вот осадков, скорее всего не будет.

"В Киеве на выходных будет морозно. В субботу ночью -10 -12, днем -5 -7 градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15 -17 градусов. Днем -9 -12 градусов. Существенные осадки в течении 6-7 февраля – вряд ли. А вот в понедельник западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады", - предупредила Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украине установится весенняя погода.

А также рассказывали о том, что в Украину придут сильные морозы, местами до -25 градусов.