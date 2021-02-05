Снігопади і сильні морози: синоптики знову оновили прогноз погоди

Погода в Україні на суботу, 6 лютого, очікується похмура й холодна в більшості областей. Частину країни накриє снігопадами, місцями сильними, а температура почне опускатися нижче 10 градусів морозу.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході України буде без опадів, невеликий вітер. Вночі в регіоні від -13 до -8 градусів, вдень від -5 до -3 градусів.

Південні області знову накриє снігопадами, місцями можливий мокрий сніг та сніг з дощем. Температура повітря вночі складе від -6 до-3 градусів, вдень очікується від -3 до -1 градуса. У Криму пройде сильний мокрий сніг, вночі до -3 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У північній частині країни без опадів, невеликий вітер. Нічна температура впаде до -12 -10 градусів, вдень очікується від -7 до -5 градусів.

На заході синоптики обіцяють сильний сніг, місцями мокрий сніг. Температура повітря в нічні години опуститься до -9 -5 градусів, вдень очікується від -4 до -1 градуса.

В центральній частині країни без істотних опадів, сонячно. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -14 до -10 градусів, вдень від -5 до -3 градусів.

У Києві 6 лютого без опадів, вітер північно-західний, місцями з поривами. Вночі у столиці від -10 до -8 градусів, вдень від -6 до -4 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 6 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди на вихідних.

А також розповідали про те, що синоптики назвали дату, коли в Україну прийдуть морози до -25 градусів.